藍店「空姐牛肉飯」老闆郭德英去年提出私人檢控，指控時任廣播處長梁家榮監管香港電台不力，令港台節目內容偏頗，欲控以五項公職人員行為失當罪。裁判官基於她提交的理據未能達至表面證供成立，拒絕受理案件。郭不服判決，向高等法院提出上訴，今日提訊。首席法官潘兆初建議自行處理案件的郭德英聘請律師，但郭明言不會請律師。法官遂表明將會委任法庭之友協助法庭得到完整法律觀點，並命令律政司司長加入本案成為有利害關係的一方。

案件今於高院原訟庭聆訊，上訴人郭德英並無律師代表。首席法官潘兆初指案件涉及重大法律議題，不知郭是否有專業知識應付，問郭會否聘請律師協助。郭一度笑謂：「如果上訴得直就請。」

法官聞言澄清並非「得直」與否的問題，而是上訴聆訊須澄清眾多法律爭議，包括挑戰裁判官不受理私人檢控決定時，究竟應以裁判法院上訴案形式進行、抑或提出司法覆核。另外，檢視裁判官決定和衡量應否受理私人檢控時，採用的測試究竟是有否表面證供成立，抑或是有否合理的成功定罪機會。

潘官指出，這些法律爭議都需要律師協助法庭，認為郭最好聘請律師。惟郭再笑稱：「唔會喇。」但表明會繼續上訴。

法官將律政司司長列為有利害關係一方

法官又詢問案中代表政府的律政司，案件關乎公眾利益，是否應將律政司司長加入為有利害關係的一方。律政司代表索取指示後，希望可以將案件押後14日，以慎重考慮法官提出的問題。

惟潘官明言情況不理想，指法庭需要考慮重大法律議題，「律政司司長作為公眾利益嘅守護者，係有角色喺度」，下令律政司司長加入為有利害關係的一方，並稱為了得到全面的法律觀點陳詞，法庭將會委任法庭之友協助法庭。上訴聆訊日期將會安排於上訴庭進行，預計聆訊需時一天。

另外，對於郭在聆訊前新增補充文件，法官指「法庭有法庭嘅程序」，如在下級法院處理5項控罪，則在上訴庭亦同樣是處理5項控罪，下令將郭新交的補充文件剔除，表明上訴庭不會處理。

郭德英：唔想眾籌，雖然都有啲Fans話支持

郭德英庭外表示，案件之前由黃汝榮、容海恩及陳文慧負責，並稱案件早前聆訊已經花了很多錢，「最貴都係上庭」。被問到案件法律觀點複雜，會否考慮再聘律師，郭稱：「盡人事啦，邊有咁多錢呀？我又唔想眾籌，雖然都有啲Fans話支持。」

郭又指：「法庭之友唔係幫我㗎，幫佢哋（法庭）㗎咋！」惟她又向記者問道：「其實（法庭之友）咩嚟㗎？」聽畢解釋後，郭再稱：「其實好簡單之嘛，我哋拗嚟拗去嗰點，就係（原審裁判官）錯誤地拒絕我哋一方囉。」

郭又稱，她向法庭補充的資料文件是顯示港台「繼續明知故犯」，解釋謂：「佢知道我哋私人檢控佢之後，香港電台仍然繼續製作出一啲偏頗嘅節目，呢啲咪叫明知故犯囉，係咪？」

現已流亡海外的前民主黨立法會議員許智峯，早前曾就西灣河開槍警員及深水埗撞斷少女腳的士司機鄭國泉提出私人檢控，遭律政司介入並撤銷檢控。許離港前入稟高等法院申請司法覆核，要求推翻律政司司長撤銷檢控的決定，亦要求法庭裁定律政司司長違反憲法責任。律政司則認為許誤導法庭兼棄保潛逃，認為法庭不應讓許濫用法庭程序，要求法庭拒絕許的申請。法庭將於5月14日前頒佈書面判詞。

【案件編號：HCMA216/20】

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