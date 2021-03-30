沙田醫院及白普理寧養中心前護理總經理涉嫌在處理採購事宜時，未有向醫管局申報涉及的貿易公司由跟她關係稔熟、經常同遊的中學同學所擁有，醫管局最終向該貿易公司採購總值逾300萬元的貨品。案件經審訊後，區域法院暫委法官黃雅茵今裁定涉案護理總經理面對的公職人員行為失當罪名不成立，惟直斥被告明知而沒有申報利益，遭起訴是「咎由自取」，又指摘醫管局在批准採購申請一事上猶如「橡皮圖章」。

黃官裁決指，被告徐若萍（63歲）身為高層，應深明「私交好友」之定義，而且被告與涉案「波波公司」唯一東主錢佩玲的關係密切，理應知道一定要申報。不過，黃官指出，涉案17次的採購之中，有15次均未能證明被告屬推薦者角色，另外2次雖牽涉虛假申報，但醫管局批准採購項目時有如「橡皮圖章」，因「波波公司」在項目中屬唯一及最低報價者。

黃官最終裁定被告罪名不成立，並指案件嚴重性不至於要以刑事檢控處理，惟斥被告被起訴屬「咎由自取」。

控方曾於開案陳詞透露，「波波公司」東主錢佩玲與被告份屬中學同學，彼此熟稔，友好關係維持已久，經常相聚和外遊。兩人多年亦來持續有財務往來，包括開立聯名戶口。

2012年10月，被告指派下屬為醫管局採購「腳跟承托墊」，其後向尚未成為醫管局名單上認可供應商的「波波公司」獲取報價，並將報價轉發下屬。下屬在局方的電腦採購系統提交採購請求，將「波波公司」登記在局方認可名單中。

後來被告再於2013年8月至2017年7月期間參與16項採購工作，波波公司亦有提供報價，其間被告從無作出任何利益申報。在16項採購中，波波公司於其中10項屬唯一一間提供報價的公司，被告則曾11次建議向波波公司採購貨品。

洋名Maria的被告徐若萍被控於2012年10月16日至2017年2月7日期間身為醫管局護理總經理，在執行公職過程中或在與該公職有關的事上，無合理辯解或理由而故意作出不當行為。

【案件編號：DCCC468/20】

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