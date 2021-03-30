人大常委會作出改變選舉制度決定後，包括循超級區議會界別晉身立法會的民建聯李慧琼及周浩鼎等，或要轉跑道才可冧莊，建制派立法會議員今午（30日）召開聯合記招為人大決定護航時，強調現時非考慮個人議席或去留問題，指改革選舉制度是從香港整體利益出發；北京強調未來不要「忠誠的廢物」，有學者則指新選制之下，向來以地區工作為主的建制政團，在直選議席被削下，影響力隨之大減，未知會否成「棄嬰」。

身兼建制派「班長」的廖長江認為，只要是愛國者，「就唔使擔心被排斥在外」，強調新制度不等同將部份人排除在制度外；新民黨葉劉淑儀稱，將來不論任何背景人士，「只要誠心誠意支持國家制度、一國兩制、誠意咁宣誓，過到審查委員會嗰關，佢就算係反對政府、批評政府係完全無問題」，認為新制度是有助香港選舉制度「正面發展」。

工聯會稱不排除「調整」地區工作手法

地區直選議席往後會減至20席，將設10區，每區選出兩人，換言之政界地區工作比重料大減，工聯會新界西立法會議員麥美娟稱，不排除會調整往後的地區工作手法。

至於選委會取消區議會界別，但加入地區撲滅罪行及防火委員會委員的代表，麥認為有關地區代表服務地區多年，對地區的了解比當區區議員更深入，有資格當選委會成員。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強說，經過改動後，料有一批「紅色精英」會爭取立法會選委會的議席，而隨着地區選舉重要減少，相信以地區選舉為主的建制派力量，例如民建聯等，影響力及價值亦會大減，會否成為「棄嬰」，仍是未知數。

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