新疆棉花一點即燃，且火頭多、火勢猛，很多明星名人都被燒着，包括多名台灣及香港巨星級歌手。這股棉花怒火來勢洶洶，大有席捲全國之勢，猶如複製2012年的反日怒潮。

總部設於瑞士日內瓦的BCI（Better Cotton Initiative，良好棉花發展協會），去年9月發出抵制新疆棉花的倡議並獲各會員響應，成員之一的H&M當日也有聯署聲明。可是，今年3月24日共青團微博突然批判H&M這份聲明，指它抹黑新疆，引來網上群情洶湧，紛紛揚言杯葛H&M，甚至要它滾出中國。

外交部發言人華春瑩及《環球時報》火上加油。華春瑩說：「中國老百姓不允許一些外國人一邊吃中國的飯，一邊砸中國的碗。」《環球時報》則將怒火引向更多品牌，點名Nike、Adidas、Uniqlo等也是BCI成員，跟H&M一樣抹黑新疆。結果，網上怒罵聲更大，還有人燒Nike波鞋洩憤，也有人到這些牌子的店舖外示威，其招牌被拆下，40多名中港台影視明星與其割席，獲得黨媒及網民一片叫好。

就在全國醞釀反西方怒潮之際，正在江蘇省考察的總理李克強，竟然前往一間為Nike、Adidas提供化工原料的合資廠考察，說明高層中仍有人頭腦清醒，不希望風波越演越烈，以致外國的反彈會更大，進而危及中國經濟。

煽起怒火的《環球時報》及其總編輯胡錫進，近兩天竟反過來為事件降溫。《環球時報》發表題為〈今天，抵制H&M的群眾隊伍裏混進了壞人！〉文章，指有人在藝人還沒反應之前就激烈謾罵，「一頂半新半舊的帽子扣上來了——『經濟義和團』。還有人『號召』美國華裔穿李寧大遊行以支持祖國」，推動「加速主義」，還指早年抵制事件出現極端行為，最終國內店家受損。

很明顯在降溫，而胡錫進撲火味道更甚。他說：「這不意味着中國市場與那些公司的『絕交』，更不意味着對它們的『殺』。」「我不希望我們的社會涉及大眾生活領域的『政治正確』是密不透風的，留下一些縫隙是必要的」。意思就是，不應強迫、強制別人表態。

「被抵制」品牌照樣暢銷

不過，胡錫進們似乎過慮了。新疆棉燒出來的其實是虛火——虛假的愛國之火，大家只是表演愛國，絕不會出現民族主義情緒失控情況。真正拿着珍藏或名貴衣飾手袋出來燒撕扔的少之又少。你看葉劉淑儀就一清二楚，她將心愛的Burberry圍巾放在沙發上擺甫士拍照，一臉不捨，卻寫道：「決定即時停買及停用其產品，直至他們道歉或撤回指控為止。」至於穿着Puma、Adidas及Nike波鞋到H&M分店或辦公室抗議，就更凸顯這種精明愛國主義情操了。

畢竟，一對Air Jordan及一名牌手袋動輒幾萬元，且有錢也未必買到，誰會拿出來燒掉？在內地網購平台「得物」，兩大品牌波鞋仍有價有市，Nike Air Force 1波鞋每分鐘均有售出，多個款式入選「熱賣榜」。專業體育經營的社區平台「虎撲」進行網上民調，假設Nike不願道歉卻將例如逾2,000元人民幣波鞋減至800元出售，問網民會否購買，結果7,284人回應，其中45.1%表示「會」，37.9%則表示「不會」。而Nike本月26日在購物網站「京東」開放顧客預購新款運動鞋，瞬間湧入34萬人，一秒售罄。還記得十多年前抵制日貨嗎？連本田汽車也砸了，結果，砸車的人被通緝了，而日本貨照樣暢銷，中國人甚至飛到日本爆買，連廁板也不放過！

現在中國人在該表態該表演的關鍵時刻都成精了，在表演一番之後絕不會讓自己吃虧！由Just burn it成Just buy it，毫無難度！

潘小濤

資深傳媒人