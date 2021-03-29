中共借新疆棉煽動民族主義，近因是中美角力，歐盟為美國站台，制裁新疆官員，但真正原因是中共對後疫症時代，供應鏈去中國化感到焦慮，今次的新疆棉運動，暴露了得利於全球化自由貿易變身世界工廠後的「死穴罩門」。若中共愚蠢到逼外企在中國市場和世界市場二揀一，那麼這場逆全球化運動，將由「我愛新疆棉」開始，中國製造業將面臨沉重打擊。

新疆棉事件是涉及一套世界貿易、企業社會責任及消費權益的規範，事件主角不是H&M、Adidas品牌，而是叫BCI（良好棉花發展協會）的非政府組織，其主要成員包括棉花種植單位、棉紡織企業和零售品牌。目的在全球21個國家和地區推廣更好的棉花種植標準及行動，包括可持續發展、保障勞工權益等。這是一套文明社會的規範，也是樹立一套行業標準，推廣社會責任。這套標準是發達工業國家的一套，中國企業影響力極小。H&M是因為BCI無法在新疆進行盡職審查，拒絕發出BCI認證，於是棄用新疆棉，但同樣屬於BCI的日本無印便大力推廣新疆棉產品作招徠，無印母公司Ryohin Keikaku還對日媒稱，已對「間接參與供應鏈的新疆公司進行了盡職調查」，結果引起日本投資者反感，Ryohin Keikaku股價急挫，市值一天之內蒸發了229億日圓。如果中共背後繼續策動二選一，大家都會知道結果是怎樣？

外企是產業發展動力

Nike、Adidas、Zara、Uniqlo、H&M的生產基地在中國，對內地製造業發展，是百利而無一害，而企業供應鏈的主動權，是在這些品牌手上，代工生產的港資或內地企業，根本冇say。十四五規劃大力投資在研發，其中一個重點是機械人自動化生產，如果沒有這些擁有全球市場的超級品牌，在物料研究及生產技術上牽頭，請問中國製造業的升級動力從何而來，由安踏、李寧、銳步及抄襲New Balance的新百倫聯手帶動嗎？

港資溢達集團在新疆種植長絨棉已經30年，同時也是美國高端品牌Polo、Brooks Brothers的代工生產商。外企品牌才是帶動棉花種植、紡織、成衣業升級的推力，連帶形成相關產業鏈，如供應物料、部件如拉鏈、紐扣等。這些品牌的代工生產商經過多年努力，令技術升級追上外企品牌的品質要求，也造就了世界工廠地位。如今為了掩飾新疆錯誤的民族政策，由官方煽動雪恥式民族主義，散佈仇外情緒，最後或者得到一時快感，但條數最後由邊個找呢？中共一直以陰謀論去看待BCI，認為是美國背後在搞鬼，目的是令製造業供應鏈去中國化，撤出中國生產，但目前中共的所作所為，卻正好墮入了美國圈套。其實，BCI事件已是去年舊聞，一直以來外企取態是希望兩邊討好，既不要引起國際關注，觸發西方消費者運動杯葛，也不想得罪中共，待壓力點消失後，繼續搵食。

拉高矛盾，逼人歸邊，是中共慣常手法，只不過當疫症引起全球反中情緖時，這招數不單無法嚇怕外企，反而會觸發供應鏈加速外移，逆全球化提早開波。

劉細良

時事評論員