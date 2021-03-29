【社會追蹤】

【本報訊】疫情持續，救護服務需求大增，聖約翰救傷會（St. John）本月14日突然削減救護車服務，部份救護站關閉。原來該會近日向25名前線救護員下「清假令」，要求他們三個月內，每人清盡數百小時超時補鐘及10多日年假，人手短缺下，救護服務亦被叫停。有受影響救護員批評安排影響市民福祉，更形容自己慘成「安全套」，被用完即棄。

阿桂、阿奶及阿波是聖約翰救傷隊前線救護員，年資逾五年，每日基本工作12小時。疫情前，他們負責各項緊急及非緊急服務，例如急救、送院及轉院服務。去年起疫情來襲，救護員需與消防合作運送確診者到醫院或亞洲博覽館，前線救護員只有加班無放假，累積大量超時補鐘及年假。

「我哋啲高層話5月31號前清唔到，（假期）就全部倒落海，冇晒㗎喇！」阿桂形容接到消息時非常錯愕。據該會3月4日發給員工通告，指若員工不申請放假，則視為放棄休假權利，亦寫明不會作金錢補償。接到消息後救護員紛紛向主管投訴，指人手不足難以放假，起初主管只着他們「盡量放」，後來竟變成嚴厲執行。

超時補鐘累積600小時

三人分別有200至300多個小時超時補鐘，亦有10多日年假，難以遵從清假令。阿奶及阿桂有30多日假期，阿波有逾40日，有救護員的超時補鐘更高達600小時，相等50個工作日。對貿然削減服務，三人認為直接影響市民。阿桂憶述，有同事接到市民請求，但當時沒足夠救護車，只能無奈拒絕。

疫情下前線醫護工作壓力倍增，情緒緊張，除了怕染病，更怕連累家人，三人認為暫時有幸捱過，但安排假期的權益亦被剝削，實難以忍受：「差唔多係一個安全套咁，用完即棄。」聖約翰救傷會至截稿前尚未回覆。

勞工處表示，根據《僱傭條例》，年假日期應由僱主在徵詢僱員或其代表後指定。僱主須至少在假期開始的14天前以書面通知僱員年假的日期；如雙方同意，可以較短時間通知。但《僱傭條例》沒對超時工作補鐘安排作規定。