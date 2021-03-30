全國人大常委會改寫香港選舉辦法，立法會新增至90席，由選舉委員會、功能團體及地區直選三個組別組成，分別佔40、30、20席，其中新增的40個選委議席，任何合資格選民均可獲提名成為候選人。功能組別組成亦有更動，現有六個區議會議席全部取消，醫學界及衞生服務界合併為醫療衞生界，同時新增商界（第三）及人大政協及全國性團體代表，而只有9個界別可以一人一票選出代表，其他界別全部改團體票，相關團體要在界別持續運作逾三年才可成為選民。

功能組別候選人須獲得所在界別不少於10個、不多於20個選民提名，並須在選委會五大界別中，每個界別不少於2名、不多於4名委員的提名。40席由選委會選舉的議員，參選人可為任何合資格選民，每名選委只可提名一名候選人。選委會根據提名的名單進行「全票制」不記名投票，得票多的40人當選。

功能組別方面會設28個界別，新增商界（第三）及人大政協界別，醫學界及衛生服務界合併為醫療衞生界一個議席，其中，勞工界選舉產生3名議員，其他界別各選舉產生一名議員。

團體或公司須運作3年以上方可成選民

9個界別包括鄉議局、工程界、建築測量都市規劃及園境界、會計界、法律界、教育界、醫療衛生界、社福界及全國性團體代表界，由個人選民選出，其他界別由合資格團體選民選舉產生，所謂合資格團體選民為由法律規定的具代表性的機構、組織、團體或企業構成，有關團體和企業須獲得其所在界別相應資格後持續運作三年以上方可成為該界別選民，意味在2019年反修例運作後成立的團體，沒有資格；而新方式意味過往由民主派佔優的原資訊科技界，以及民主派原本有望衝擊的飲食界，只准公司或團體組成的選民投票選出，個人票遭全數取消。

以最近的選票分佈估計，若民主派未來仍派人參選功能組別，則30個功能組別議席中，大概只能取得法律、教育、會計、社會、醫療衞生僅5個議席，但前提仍是通過資格審查成功入閘。

飲食界林瑞華憂小店東主失資格

去年原有意參選飲食界立法會選舉的香港中小企食店聯盟召集人林瑞華表示，飲食界本來分個人票及公司票，因本身發牌制度容許以個人身份持牌，即屬個人票，他質疑個人票遭取消是否意味以個人身份持牌的食肆老闆突然失去選民資格，致小店東主失去投票權，關注個人票選民能否將牌照轉為以公司身份持牌，並重新登記以獲得投票權，「無可能就咁取消，佢事實上係餐廳持牌人」。

至於日後是否繼續參選或應否參與未來選舉，他說現時評論言之尚早，相信始終需要有真正了解業界的人士在社會層面或立法會為業界發聲，特別是現時沒有人為小店或相同理念的食肆發聲，「唔係因為選舉制度改變咗而唔再去為業界爭取利益」。

周小龍：若今年入唔到閘證政府說謊

去年7月曾代表民主派參選體育、演藝、文化及出版界，並獲選舉主任確認提名的周小龍指，目前難以評估在選委會五大界別取得足夠提名的機會，但至今仍然積極考慮再次參選，因為覺得自己參選有象徵意義，「如果我去年入到閘，而今年入唔到閘，即係證明政府係講大話，（新選舉制度）唔係公平公嘞。因為去年嘅周小龍，同今年嘅周小龍係無變過，一樣都係擺民主女神喺舖頭，一樣有乜嘢講乜嘢，一樣都係好驕傲咁承認自己係中國人」。

他重申一旦參選，將可充份反映政府聲稱新選舉制度不是想阻止泛民參選的說法是否屬實，「我係最好嘅一把尺嚟，如果我今年係個個界別都攞到，而喺人大嗰邊（第五界別）攞唔到（提名），政府、人大提出呢個改制咪失敗囉！佢咪係食言囉！」

資訊科技界黃浩華：選舉制度開倒車

去年7月代表民主派參選資訊科技界的黃浩華則稱，今次選舉制度改變明顯是「開倒車」，認為民主派參與選舉的空間已越來越細，除了未來相信難再派出「plan B」參選，更加連該界別的選民亦大幅度遭到DQ。他又指，會深思熟慮和同路人商討後再決定是否參選，坦言最擔心是遭到今次被政權取消資格的選民唾棄。

對於該界別未來將改為「團體票」，黃浩華指出，該界別原本擁有約1萬1千名選民，若然來屆只有「團體票」選民可以投票，選民數量將會急降至300多名，「所以先唔講選情問題，其實作為一個參選過上年選舉嘅候選人，最唔開心嘅係竟然我嘅選民比起我本人，畀呢個政權DQ得更加快」。

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