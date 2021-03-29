【本報訊】因浸會大學拒絕提供場地而一度面臨停辦危機的「世界新聞攝影展2020」，昨日移師金鐘舉行。由於今年其中一輯得獎作品敍述2019年反送中運動，吸引不少市民特意前來欣賞，他們表明擔心涉及反送中議題活動未來舉辦的空間或收窄，稱要趁今次展覽好好珍惜僅有的觀賞自由。

嘆政權紅線處處

今屆世界新聞攝影比賽大會接獲來自125個國家共逾7萬張新聞照片，展覽展出其中157張獲獎相片，包括獲得綜合新聞一等獎、來自丹麥的法新社記者Nicolas Asfouri《Hong Kong Unrest》（香港動盪）系列。該系列包括五張反送中相片，即前年9月11日沙田新城市廣場和你Sing活動男子高舉一幅畫作、10月1日中學生曾志健在荃灣中槍、同日晚上女子在銅鑼灣高舉雨傘、9月12日數名女學生組人鏈過馬路，及12月1日防暴警察在彌敦道清場。展覽亦展出其他多張新聞得獎作品，包括澳洲火災、埃及恐襲、阿爾及利亞反政府示威及敍利亞難民營等。

展覽昨日預約爆滿，有市民到場摸門釘。不少人坦言因反送中照片到場，放假特意前來觀展的市民JY慨嘆現今政局紅線處處，所以要趁早前來欣賞，「就係呢刻仲有嘅時候，就把握機會囉」。

陳小姐亦預料未來舉辦同類活動的空間會進一步收窄，「𠵱家學校做唔到要搵一啲私人場地，再下一步可能係私人場地都會唔畀。所以特登過嚟，唔知幾時冇得睇」。

梁先生指反送中運動震動人心，批評浸大拒借場地，「自我審查囉，好似港台《鏗鏘集》一樣，無啦啦又抽起一集。其實都擔心，大家見到自由慢慢被剝削緊嘅時候，做到嘅嘢唔係好多，希望大家盡力做，保衞返自己嘅香港」。

展覽即日起至下月10日在金鐘統一中心五樓私人展覽場地「theDesk」舉行，免費入場，入場人士須提前預約，詳情可瀏覽http://bit.ly/WPPHK2020。