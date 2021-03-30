北京今次「改制」，明顯要向由民主派佔優、2019年反修例運動中對抗中央或特區政府的界別「報復」，部份選委會的界別如高等教育界甚至被「滅組」。政府聲稱高等教育界將併入教育界，但教育界原本擁有30席，卻被削至只有14席由選舉產生。社會福利界、「被二合一」的醫學及衞生服務界的議席也遭減半，此兩組各餘僅15席由選舉產生。民主派的橋頭堡法律界，一半議席變成當然委員和提名產生，選舉議席只餘15席。2016年高等教育界「票王」呂秉權批評此選舉已非他認識的選舉，日後不會再參選。

中央閹割選委會專業界別（第二界別）慘況

●會計界

閹割前：30席全數由選舉產生。

閹割後：15席國家財政部聘任的香港會計諮詢專家中提名產生，15席由選舉產生。

●建築、測量、都市規劃及園境界

閹割前：30席全數由選舉產生。

閹割後：15席由法定機構、諮詢組織及相關團體負責人成為當然委員，15席由選舉產生。

●教育界

閹割前：30席全數由選舉產生。

閹割後：16席由大學校長、學校董事會、校務委員會主席、法定機構、諮詢組織及相關團體負責人成為當然委員，餘下14席由選舉產生。

●高等教育界

閹割前：30席全數由選舉產生。

閹割後：滅組，但政府聲稱是併入「教育界」。

●工程界

閹割前：30席全數由選舉產生。

閹割後：15席由法定機構、諮詢組織及相關團體負責人成為當然委員，15席由選舉產生。

●衛生服務界、醫學界

閹割前：兩組各有30席，全數由選舉產生。

閹割後：兩組合併，只餘30席，稱為「醫學及衞生服務界」，15席由法定機構、諮詢組織及相關團體負責人成為當然委員，15席由選舉產生。

●資訊科技界

閹割前：30席全數由選舉產生。

閹割後：15席在中國科學院、中國工程院香港院士中提名產生，餘下15席由選舉產生。

●法律界

閹割前：30席全數由選舉產生。

閹割後：9席在中國法學會香港理事中提名產生，6席為當然委員，15席由選舉產生。

●體育、演藝、文化及出版界

閹割前：30席全數由選舉產生。

閹割後：15席由中國香港體育協會暨奧林匹克委員會、中國文學藝術界聯合會香港會員總會和香港出版總會分別提名產生，15席由選舉產生。

●社會福利界

閹割前：60席由選舉產生。

閹割後：減至30席，15席由當然委員出任，15席由選舉產生。

高等教育界被滅組 醫學及衞服界合併

選委會原本的四大界別中，第二界別的「專業界」被整頓得最厲害。第二界別共10個界別組分組，以往全由選舉產生，但這10組的選委，如今全由當然委員、提名及選舉三個方法產生，以選舉產生的議席，各個界別只餘一半，即14至15席。

原本擁有30席的高等教育界，整組被滅。政府文件聲稱，此組併入教育界，但是擁有30席的教育界卻被一分為二，16席由當然委員出任，14席則由選舉產生。如果真的如政府所指的兩組合併，即以往兩組共60席透過選舉產生的議席，如今只餘下14席，選舉議席銳減77%。

同樣情況發生在醫護界。以往醫學界和衛生服務界，各佔30席，如今兩組合二為一，議席只餘30席，15席由當然委員出任，選舉產生的議席只餘15席，選舉議席銳減75%。原本擁有60席的社會福利界，議席數目大減一半至30席，當然和選舉產生的方法各佔一半，選舉議席同樣銳減75%。以往民主派在選委會選舉中「全取」的法律界，6個議席變成當然委員出任，9個議席變成提名產生，選舉只餘15席。

科技創新界、工程界、建築測量界、體育、演藝、文化及出版界、中醫界別，所有選舉議席均減至一半，餘下一半議席由當然或提名產生。

此外，第一界別，以往的中國企業協會，被易名為「商界（第三）」，議席獲增加1席至17席。此外，今次改革新增「中小企業界」組別，擁有15席。

高教界票王呂秉權不再參選

曾是高教界「票王」的浸大新聞系高級講師呂秉權指，北京覺得知識分子可能是一個比較難控制的界別：「中央自從雨傘運動至反修例運動，一路都係怪教育界或高教界，出咗一啲老師，覺得出咗咁嘅學生，上面（中央）認為高教界係背負不少罪名。」呂秉權稱，已不介意高教界是否「滅組」、數目增減等，「成個選舉已變咗與我哋認知嘅選舉係兩回事」。

呂秉權並表明，自己不會參選：「一個選舉應是有意義、有進步嘅選舉，我先會考慮，但好明顯呢個不是香港人認識嘅選舉，所以我唔會考慮。」他直指對今日的選舉被這樣改造不感黯然，因為已「預咗」：「係一個好內地式嘅選舉制度。」他認為港人不能再透過選舉表達民意，平日的示威遊行亦被禁，社會將出現嚴重失衡，但他認為這情況難以永久。

梁繼昌：北京鍾意玩乜咪乜囉 根本無人有意參與

立法會會計界前議員梁繼昌指，會計界選委一半議席日後由國家財政部聘任的香港會計諮詢專家中提名產生，這班人大多是公司老闆或高層，他們不會向中央說「不」。他認為，在如今香港的局勢下，已難以找到足夠的人出戰選委，甚至立法會，因為一來要經資格審查、選委又要宣誓、加上兩成至三成的30至38歲的會計師，已着手或已移民離港：「佢（北京）鍾意玩乜咪玩乜囉……根本已無人有意欲去參與。」

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