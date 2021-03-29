【本報訊】去年《文匯報》及《大公報》炮轟香港電台，指其外判節目《台灣故事III》其中一集旁白指台灣為「國家」，變相支持台獨。通訊局昨裁定有關投訴成立，指有關節目不準確地使用「兩國邦交」及「斷交」的詞語，形容布基納法索、馬拉維共和國與台灣過往的關係，違反《電視節目守則》規定紀錄片的真實資料須準確無誤，向港台發出勸喻。

通訊局指，涉違規的《台灣故事III》該集節目標題為「斷交之後」，是長約30分鐘的紀錄片，講述在台灣留學的布基納法索學生的校園生活，以以馬拉維共和國的社區計劃。局方早前接獲兩宗投訴，指節目將台灣描繪為國家說法不準確、有欠持平、煽動仇恨中華人民共和國和侮辱國家主權。

左報批鬥後已下架

但通訊局認為，沒證據顯示港台在節目中加入可能導致任何人士或群體，基於民族、國籍或種族原因而遭人憎恨、畏懼、受到污蔑或侮辱。港台遭批鬥後已把節目從網站下架。港台發言人亦承認用字應為「兩地關係」才恰當，已責成同事檢討審視節目內容。

另外，通訊局指，香港開電視播放藍妹啤酒電視廣告，違反《電視廣告守則》規定，向奇妙電視發出勸喻。