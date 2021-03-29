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警供詞不符片段　黃學禮脫阻差罪

2小時前
■黃學禮昨脫罪，散庭後坦言心情沒特別。

【本報訊】浸大學生會前會長方仲賢前年因購買觀星筆被捕，巿民深夜包圍深水埗警署聲援，其間沙田區議員黃學禮稱收到求助到場調停，但被指推開正被追捕的示威者並大叫「走呀」，遭控以阻差辦公罪名。案件經審訊後昨日裁決，裁判官質疑涉事警員供述被告阻截追捕示威者，描述與呈堂片段不符，片段看不到被追捕的示威者有出現在黃學禮身邊。證供亦未能排除黃跑時意外撞到身後警員，裁定罪名不成立。

稱未能預計律政司會否上訴

現為沙田區議會副主席的被告黃學禮（27歲）昨開庭前自言心情平靜，又謂案件雖頗輕微，但拖拉兩年也屬折磨。裁決一刻旁聽席上傳出掌聲，黃在散庭後與親友擁抱，但坦言心情沒特別：「今日脫罪，第二日都可能會告你其他罪。」他又指雖未能預計律政司會否上訴，自言未感擔憂，如上訴會與律師再商討。

黃早前否認在前年8月7日在長沙灣政府合署外，阻撓正在執行職務的警員A，涉案警員A早前獲法庭頒下匿名令及獲准在屏風後作供。裁判官劉淑嫻昨分析控方案情指，當時有示威者被指以丫叉發射彈珠，擊中一名總督察胸口，警方一度舉起紅旗。A稱當他追捕該名「彈珠人」至雙方相距五至六米時，被告現身在彈珠人的右後方，推了彈珠人一下並大喊「走呀」，繼而佔用A的路線及阻擋其去路，令A與彈珠人距離拉遠。A同意片段中未見被告推開彈珠人。

劉官接納有警員早前指被告曾在「彈珠人」身旁徘徊，及跟他有溝通，但根據庭上片段，當A追截「彈珠人」時，由A首次注意到被告至追上被告，均不見彈珠人蹤影或其出現在附近。劉官質疑，假如A當時全神貫注追捕彈珠人，為何未有在片中認出該名彈珠人；再者，被告逃跑時並無回望從後追趕的警員，可能只是停下位置恰巧撞到警員。

案件編號：WKCC1339/20

黃學禮深水埗警署阻差辦公方仲賢阻撓在正當執行職務的警務人員劉淑嫻
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