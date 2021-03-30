全國人大常委會敲定如何閹割香港選舉制度前，市民對特首林鄭月娥的評分微升，惟上升後仍只不過是32.8分，至於港府的民望則下挫，支持率跌至21%、不滿率升至逾六成。

香港民意研究計劃於本月22至25日成功訪問了逾千名市民，對於比本月中的調查，市民對林鄭的評分上升了近3.4分至32.8分，支持率達19%，不滿率則由逾七成降至68%。

林鄭民望上升的同時，作為林鄭智囊的行政會議中，獲評為5大行會成員的依次為港區人大代表陳智思、新民黨葉劉淑儀、資深大律師湯家驊、港區人大代表葉國謙和自由黨張宇人，其評分均錄得上升，不過獲評為最高分的陳智思，其實只有34.2分。

對港府滿意淨值跌至負42%

然而港府的民望則呈現下跌。市民滿意港府的比率由23%降至21%，不滿率則升6個百分點至62%，滿意率淨值只由負33%下跌至負42%。至於市民信任港府的比率也由36%減至32%，不信任比率由五成增至53%。

另一方面，香港民研亦調查過市民對香港社會在政治、民生和經濟狀況的滿意率。結果顯示，市民對政治狀況和經濟狀況滿意率略有改善，前者由-42%增至-41%，後者由-56%升至-54%，至於市民對民生狀況的滿意率就由-43%減至-48%。民情指數方面，最新指數為69.4分，較本月中69.9分微跌，當中的政評數值由71.6分跌至70.6分、社評數值則由67.2分升至67.5分。

林鄭月娥民望（上次調查結果）

評分：32.8分（29.5分）

支持率：19%（18%）

反對率：68%（72%）

支持率淨值：-50%（-54%）

港府民望

滿意率：21%（23%）

不滿率：62%（56%）

滿意率淨值：-42%（-33%）

5大行會非官守議員民望

陳智思：34.2分（29.5分）

葉劉淑儀：32.8分（31分）

湯家驊：32.5分（26.8分）

葉國謙：30分（26.7分）

張宇人：27.9分（26.6分）

資料來源：香港民意研究計劃

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