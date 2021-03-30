北京今通過閹割香港選舉制度，日後選委會半數教育界議席改由大學高層及相關機構出任當然委員。多名保皇黨立法會議員今乘勢於立法會教育事務委員會會議上詢問政府及教資會，會否要求教資會及大學高層宣誓擁護港府及《基本法》。教資會稱目前未有相關安排，而教育局副局長蔡若蓮則表示政府考慮要求官委大學管理層宣誓，但校長等未必由港人出任的職位，當局仍須研究現行審視宣誓安排是否可行。

立法會教育事務委員會今舉行會議討論教資會及研資局撥款機制。在議會缺乏民主派聲音的情況下，多名保皇黨均於會議上追問政府及教資會如何確保「愛國者治校」。新民黨立法會議員葉劉淑儀以美國州立大學為例子，認為政府應加強對大學管理層的控制。她又詢問在新選委會組成之下，港府及教資會會否要求具投票資格的大學或機構相關高層循「公職人員」定義進行宣誓。

教育局副局長蔡若蓮回應稱，政府會考慮要求由政府委任的大學管理層，如校董會或校委會成員等宣誓。但她續稱，大學校長等職位往往循環球遴選而產生，出任人未必是香港永久居民，故局方仍須現行審視的宣誓安排是否可行。而教資會秘書長鄧特抗則稱教資會目前未有相關安排。

葉劉：享光榮同責任 宣誓係基本

然而，葉劉對蔡的回覆並不滿意，並舉出醫管局主席范鴻齡早前稱認同醫管局董事局及高層須宣誓為例，稱有關人士如有投票權，「既然（他們享有）咁大光榮同責任，我覺得宣誓係最基本。」而蔡則馬上稱她絕對支持選委會新方案，局方會就大學高層宣誓安排再作研究。

多名保皇黨立法會議員席間亦追問大學的國安教育進展，如身兼委員會主席的經民聯立法會議員梁美芬稱，有大學高層向她表示希望政府能就國安教育提供更清晰的指引或框架以符合要求。蔡若蓮則表示，教育局會透過教資會繼續與大學就發展國安教育保持溝通，又稱大學管理層有責任確保師生理解法例及有守法意識。

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