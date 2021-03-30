23歲青年唐英傑去年7.1駕駛插有「光復香港時代革命」旗幟的電單車，涉在灣仔撞向警察，被控煽動他人分裂國家及恐怖活動罪，成為首名國安法被告。案件已定於6月23日開審。高院今開庭進行案件管理聆訊，由三名國安法官杜麗冰、彭寶琴及陳嘉信共同審理。辯方庭上表示，將就案件不設陪審團審訊的決定，提出司法覆核，申請押後開審。

唐英傑於今早9時20分步入犯人欄，隨即與律師商討。他由資深大狀駱應淦及大狀劉偉聰代表，律政司則派出高級助理刑事檢控專員周天行及高級檢控官張卓勤。

法官杜麗冰甫開庭表示，基於保障陪審團審訊的公正，高院刑事案件的案件管理聆訊一向是內庭聆訊，不對外公開；但由於本案不設陪審團，經考慮後，基於公義理由，決定公開聆訊，但強調是例外事件，不代表往後的案件管理聆訊均會公開聆訊。

官：國安法規定盡快審 不應押後

辯方資深大狀駱應申請擱置原定6月的審期，其中一個理由是被告將就案件不設陪審團審訊的決定，提出司法覆核，並透露被告已獲批法援，預計會向高院呈交司法覆核的申請書，覆核案將由資深大狀戴啟思代表。

惟法官陳嘉信認為，申請擱置審期言之尚早，直言難以預計何時完成司法覆核，「可能一星期、可能一個月」，除非開審前仍未處理完才需押後，更謂或能在本案開審前處理完畢。

法官杜麗冰則謂，國安法寫明案件必須盡快審理，認為「審訊不應該押後」。法官彭寶琴亦補充，一旦被告勝訴，律政司或會就決定提出上訴，若待司法覆核案完結才處理本案審訊，審期不定，此舉明顯違反國安法。

控方邀歷史教授解讀「光復香港時代革命」

駱應淦提出第三個理由，稱辯方昨天才收到控方進一步的指控文件，涉及一份專家報告，由嶺南大學歷史系教授劉智鵬所撰寫。彭寶琴打斷指，聆訊雖然公開，惟若雙方陳詞觸及不應被傳媒報道的議題，應預先向法庭提出。駱應淦回應指有關議題或比較敏感，但周天行則認為，專家報告議題不涉及敏感資訊；除非法官在司法覆核案裁定被告勝訴，案件改為由陪審團審理，則屬「敏感」，現階段不認為議題敏感。

駱應淦續指，專家報告是關於「光復香港時代革命」的意思，辯方難以在短時間內找到另一名相關範疇的專家，以回應控方報告。法官杜麗冰質疑：「應該不難找專家？香港有幾多所大學？」駱回應不是這麼簡單，尤其在現時的政治環境。杜麗冰則謂：「應該不難找歷史系教授，香港有這麼多歷史系教授。」駱回應指控方用了5個月才完成專家報告。

陳嘉信表示，其實控方早已透露會就「光復香港時代革命」的意思撰寫專家報告，並透露專家是劉智鵬教授，問：「你知道有關範疇、知道控方專家身分，沒有任何跟進嗎？」駱回應：「抱歉，沒有。」

律政司反對押後

律政司反對押後，周天行陳詞指根據國安法42條，案件理應盡快審理。對於審期與大狀其他案件撞期，周指被告有兩名法律代表，相信資歷較淺的大狀可協助應付審訊，否則大可另聘高明。至於專家報告，周認為涉案口號的意思，並非技術性議題，認為辯方不難找專家。

對於被告將申請司法覆核，周指出類似申請過往亦曾發生，曾有被告就審訊地點提出司法覆核，相信加快處理覆核案便可。

律政司早前引用「港版國安法」第46條，直接發出證書指示本案毋須陪審團審理，改由三名指定法官組成「審判庭」，理由是擔心「陪審員個人和其家人安全」，打破香港司法沿用已久的陪審團制度。

被告面對的第一項控罪為煽動他人分裂國家罪，指他於去年7月1日在東區海底隧道至灣仔謝斐道與柯布連道交界，煽動他人組織、策劃、實施恩或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者武力相威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去或非法改變香港特別行政區的法律地位。

第二項控罪為恐怖活動罪，詳情指被告於7月1日在東區海底隧道至灣仔謝斐道與柯布連道交界，為脅迫中央人民政府或香港特別行政區政府或者威嚇公眾以圖實現政治主張，實施造成或意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即針對人的嚴重暴力或以其他危險方法嚴重危害公眾安全。

【案件編號：HCCC280/20】

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