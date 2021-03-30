新選舉制度之下，參選立法會也要取得包括選舉委員會第五界別，即港區全國人大、全國政協委員及全國性團體香港成員代表的提名，加上有資格審查等關卡，外界認定民主派成功參選是難上加難。

民主黨主席羅健熙今日傍晚會見傳媒時不諱言，新制度下民主派的參選空間會被大幅削減。而特首林鄭月娥則否認趕絕民主派，更聲言人大與政協不會以「封殺式」做法，對待想取得提名的民主派人士。

「過去所有嘅民主開放一次過收返晒」

羅健熙今日（30日）傍晚會見傳媒稱，新制度下民主派的參選空間料大減：「每一個改變嘅方向，都係令（民主派）可以參與嘅空間減少嘅一個方向去前進，將過去廿幾年所有嘅民主開放、選舉制度上畀人更多嘅參與空間，都一次過收返晒，甚至乎係收得更加緊。」意味日後由選民授權代議士走進體制內反映民意的機會，只會越來越少，無法準確代表市民的聲音。

而前年反修例運動的爆發原因，羅認為正是源於民意代表無法透過立法會「正確地、合比例地反映市民嘅意見」。

民主黨未有最終定案是否再參選

被問到民主派日後會否派員參選立會時，羅指現階段未有最終定案，希望有更多時間與黨友討論，但形容新制度令黨員的參選意欲大減。至於如何研判民主派入閘機會，羅認為，民主派能否入閘並非一人可決定，要取得人大政協提名亦相當困難。

林鄭講風涼話 指取得選委提名門檻低

有份推動選舉改制的林鄭則在記者會大談「風涼話」，指將民主派等同不愛國，對他們「非常不公道」，又指無論是過去、現在或將來，都有民主派人士是愛國者，不會因為民主就不愛國，相信選委會五大界別選委只會尋求提名的人是愛國者，只要沒做過危害國家安全、勾結外國勢力的事，有理念想服務市民，都能夠取得第五界別選委提名，「如果你唔信我，你可以選擇問吓港區政協或者人大代表，佢哋會唔會用一個封殺式嘅方法、當見到民主派嘅人就一定唔俾提名票佢？我相信唔會。」

她又指，參選立法會要取得的選委提名要求不高，每界別只需2至4人提名，目的是希望候選人有均衡支持，以及符合愛國者治港原則。

林鄭晚上在Facebook發帖，指短短九個月，中央兩度「出手」，包括制定「港版國安法」及「完善」香港選舉制度，指兩大舉措都有同一目的，就是確保「一國兩制」沿着正確的軌道前行，維護國家主權、安全、發展利益，維護香港長期繁榮穩定，形容國家安全和政權安全缺一不可，「難怪有人形容這是一套『組合拳』，又有人形容是『雙劍合璧』」。

她又特別不點名指，多年來在港「興風作浪，利用代理人擾亂香港的外國反華勢力，肯定又會聯合一些所謂的國際陣線，動員一些所謂的人權組織，抹黑中央，大吵大鬧」，指與團隊除了會在本地進行公眾解說，亦會駁斥相關海外組織及政客的謬誤，更指，「奉勸他們與其違反國際法干預我國的內部事務，不如好好關心他們自己國家內的社會暴力、種族歧視、性侵婦女、疫情肆虐等人權問題。」

政商界中聯辦聽簡介 葉國謙亦現身

多名政商界人士今午到中聯辦聽取介紹人大常委的決定，信和黃永光、新地郭基煇及盛傳會出戰立法會體育界的霍啟剛等也有出席。

行政會議成員、港區人大代表葉國謙亦有現身，他指中聯辦高層席間解釋對政策的看法；被問到會否擔心修訂後民意無法表達，他說立法會仍有20席直選和選舉委員會，可以反映市民聲音。

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