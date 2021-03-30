47多名民主派人士因參與民主派初選，被控「串謀顛覆國家政權」罪，大部份人不獲保釋，至今已還柙一個月。今早（30日）繼續有親友到荔枝角收柙所探監，初選47子之一、早前獲保釋的黃碧雲，亦到場探望民主黨戰友尹兆堅，她表示，以保釋之身探望同案其他在囚被告，感覺並不好受，「佢哋嘅自由都係被褫奪咗」，故盼望他們亦可盡快獲保釋。黃又寄語港人不要放棄香港，「堅持我哋所信守嘅民主理念」。

初選47子僅有11人獲批保釋，當中包括黃碧雲。她表示，今日與戰友尹兆堅會面，其實感覺並不好受，「佢哋應該都有保釋出嚟嘅權利，可惜佢哋嘅自由都係被褫奪左，呢個係好悲哀、亦都係令人憤怒」，故希望所有在囚政治犯可盡快重獲自由，「因為受苦嘅唔單只係佢哋，仲有咁多個人嘅家庭」。被問到有什麼說話想向香港人表達，她說：「香港人唔好放棄香港，堅持我哋所信守嘅民主理念，同埋大家都要保重、平安」。

黃碧雲又指，探監時感覺尹兆堅心情平靜，「佢有祈禱，信仰畀到佢支持嘅力量」，而兩人亦有就香港時局討論。她引述尹指，無論新通過的政改框架如何，「如果有民主派人士願意出嚟參選，大家要互相支持、唔好嗌交」。

范國威千叮萬囑港人勿忘在囚抗爭者

囚權組織「石牆花」創立人邵家臻探望范國威，並指范雖然很惦記其他被告民主派，以及新民主同盟的戰友，但他狀態很精神，有恆常做運動，「身體瘦咗但係好fit，都keep住有畫公仔，畀咗啲畫我哋睇，啲時間過得好充實.....呢幾日開始會食私飯，可能會隔個月食」。邵又指，范在收柙所內認識了很多被囚抗爭者，並表示希望外界不要只關心47子，「千叮萬囑我哋要留意其他手足，喺監房入邊捱咗好耐」。

前立法會議員張超雄探望范國威及尹兆堅，他形容范精神、鬥志很強，並同樣提醒他要多關心其他在囚抗爭者，「希望大家唔好唔記得佢哋，（47人）呢單咁大冚過晒，佢哋好多嘅情況、故事都少咗人留意」。張又指，范國威本身喜愛整潔，故在收柙所內常自行清潔監房，並已漸漸適應還柙生活，但仍很擔心在獄外的太太及女兒。

社民連曾健成探望「長毛」梁國雄，他指長毛情況不錯，並沒有因保釋申請失敗而失望，形容「佢係預咗」。曾又嘆，對現在的香港感到很陌生，「可以拉咗你，唔畀擔保，唔知告你咩罪，對香港長大嘅我係好陌生，為香港發聲嘅人，依家喺晒各大監獄」，但他亦引述日前逝世的廖啟智，在電影《十年》角色中的對白，呼籲香港人「唔好習慣」。

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