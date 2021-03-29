【左派批鬥】

【本報訊】左報和「梁粉」屈穎妍近日就西九M+博物館一幅有關藝術家艾未未向天安門舉中指的展品，連番狙擊西九文化區管理局董事局主席唐英年，更有指管理局「跪低」，抽起該幅相片。唐英年昨反駁有關說法，強調從無計劃開館時展出相關照片，又稱M+博物館會遵守包括港版國安法在內的香港法律，更強調守法之餘，也要保護多元社會的多元聲音，以及藝術表達自由。

立法會監察西九文化區計劃聯合小組委員會昨日到西九文化區參觀，唐英年見記者時被問到艾未未有爭議作品是否違反國安法時稱非法律界人士，「唔識得判斷」，但稱若駐港國安公署覺得有展品違法，M+博物館一定依法處理，目前未接獲國安公署任何查詢，又稱在守法和專業同時，亦要保護香港多元社會的多元聲音，以及藝術表達自由，「我哋要取得社會上呢個平衡，就唔可以太過側去任何一邊」。

稱從無計劃展出艾未未作品

唐英年又說，從來無計劃將有關作品在M+博物館開館時展出，強調每個策展都有主題，並非將所有展品展出，不過他未有明言相關作品仍有否機會展出：「我喺度係唔會講會唔會展出，又或者會幾時展出，呢個我係留待我哋嘅專業團隊去做。」

對於屈穎妍及建制派近日批評唐當年以天價1.7億元購入希克藏品，質疑官商勾結；唐強調港人在《基本法》下有言論自由，「我覺得喺民主開放社會有不同的批評同聲音，呢個係正常同好健康」。

他又不點名回應質疑，指政府當年曾找專家評估，認為希克藏品價值13億，「如果對藝術有啲研究嘅人，就會知道呢九年，現代藝術品個價值係升得非常非常之快，你話今日值幾多錢？我唔敢講，但我相信會以倍增都唔過份。」希克選擇將藏品捐給香港，源於覺得香港人有很多獲《基本法》保障權利，包括表達自由，「我哋能夠保護藝術家同藝術界嘅表達自由，希克明顯對呢個有所考慮，並決定將展品捐畀香港」。

立法會監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會主席、民建聯劉國勳指，建制派議員參觀時無不建議館方註銷並不應展出艾未未「涉違國安法、不尊重中國」的藝術品，又引述館方稱，因為展品以公帑購買，註銷或剔除有一定程序，按其理解，艾未未相關作品將不會在M+和西九展出。

早前曾在特首答問環節狙擊M+的容海恩亦有到西九參觀，指若見到不尊重和侮辱中國的作品，她一定會提醒館方，同時繼續狙擊艾未未的中指作品：「呢個正正係有一個侮辱我哋國家尊嚴、亦都係對我哋國家唔尊重嘅做法，希望局方做好守門關、做好管理工作。」