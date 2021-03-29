都市人生活忙碌，有時返工太辛苦易令人煩躁及心跳快。內分泌科醫生警告，煩躁、心跳快兼特別怕熱及體重無故急降，均是「甲狀腺功能亢進症」（簡稱甲亢）警號。甲亢並非「女人病」，臨床上間中接獲有求診男士因甲亢併發肌肉癱瘓，導致起身無力，甚至在街上跌倒。醫生又警告，甲狀腺風暴嚴重可致命，籲市民切勿輕視。

身兼香港大學醫學院內科學系名譽臨床助理教授的內分泌及糖尿科專科醫生袁美欣表示，甲狀腺屬內分泌腺體，會產生甲狀腺荷爾蒙（即甲狀腺素），並輸送到各個器官，負責調節新陳代謝，維持機能運作。當甲狀腺分泌過多甲狀腺素，身體各器官的新陳代謝便會加快，造成種種甲亢症狀，包括心跳加快、腸道蠕動加快致容易腹瀉；十分怕熱、容易出汗，例如與友人身處同一場合，自己感到很熱、滿頭大汗，對方卻沒有此情況；因為神經系統受到刺激，情緒會變得容易緊張、𤷪𤺧、時常感到心慌慌；眼凸、手震及體重無故急降，例如一個月內減少了10至20磅，都可能是甲亢症狀。

患者多以壯年、中年人為主 男女比例1比4

臨床上甲亢患者多介乎30至60歲之間，以壯年、中年人士為主，男女比例大概1比4，故往往被誤以為是女人病，惟間中都會有男病人因甲亢求診。「病人好多時有心跳快、心悸等症狀，但會誤以為壓力大、做嘢辛苦引起，直至體重唔尋常下降，短時間輕咗10幾磅，先覺得有唔妥。」若忽視甲亢病情，嚴重可帶來甲狀腺風暴，身體甲狀腺素水平很高，導致心臟衰竭、肺積水、肝酵素上升及腎功能下降，可以危害性命。

三類常見甲亢

● 感染性甲狀腺發炎，多見於感冒季節或轉季的日子，病人感染過濾性病毒如傷風感冒之後，刺激了免疫系統，便有機會誘發甲亢病發；

● 格雷氏症（Graves’ Disease）；

● 橋本氏甲狀腺發炎（Hashimoto’s Thyroiditis）。

格雷氏症及橋本氏甲狀腺發炎均由免疫系統失調所引致，格雷氏症病人受病情影響，眼球後的軟組織會受到抗體所刺激，導致眼部的肌肉發炎和脹大，眼球被擠壓，而出現眼凸情況。醫學界估計，家族遺傳、生活壓力大、睡眠不足，都可以是甲亢的誘發因素，例如曾有病人發作前一段時間，工作比較忙碌，或者因要照顧家人，以致壓力沉重、休息不足。

袁稱，甲亢另一常見的併發症為間歇性甲狀腺癱瘓，主要在男性身上發生。病人受甲亢病情影響，導致血液中的鉀過低，故肌肉無法如常收縮，出現癱瘓情況，較多出現在大腿肌肉上。病人發作時，雙腳會不能站立，甚至突然跌倒地上，往往令當事人感到很驚慌。

曾有40多歲男病人求診時，已有心跳快、手震、心悸、怕熱等症狀，由於母親曾患甲亢，發病最初已有懷疑，遂向家庭醫生求診及接受血液測試，惟未等待專科轉介，忽然有一天起身，感到雙腳無力，十分擔心，「病人坐低之後想起身，要雙手撳住張枱用力先起到身」，上落車時也要份外留神，急忙再求醫，診斷為格雷氏症。另有20多歲男士病發時正在行街，突然感到雙腳無力而跌倒，一度擔心自己中風，經急症室送入深切治療部治療。出現上述併發症的病人一般要服用抗甲亢藥物、補充鉀質，才能控制病情。

甲亢家族病史人士宜定期體檢

袁建議有甲亢家族病史人士，不妨定期進行體檢，抽血檢驗甲狀腺素，評估是否有甲亢問題。若出現相關症狀，更加要盡快求醫。曾患甲亢人士，平日要減少從飲食攝取碘質，例如不要吃太多紫菜、海帶或貝殼類食物，若有家族病史都要留意。充足睡眠、健康飲食及定期運動，都是一般人的防病貼士。

甲亢常見症狀和表現

● 心跳快、心悸；

● 很怕熱、容易出汗；

● 體重急降，如一個月內減少了10多磅；

● 容易𤷪𤺧、緊張；

● 手震；

● 可能會眼凸。

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