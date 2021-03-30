本港武漢肺炎疫苗接種已到第33日，根據政府周二（3月30日）公佈的數字，有多達約5,700人，即約14%未有接種第二劑，比起昨日有約2,400人，即近9%未有接種，增加5個百分點。另外，昨日亦有4人在接種科興疫苗後感不適，當中2人是接種第二劑疫苗，1人需要留院觀察。

5,700人未打第2針科興

政府公佈，累計已接種約490,200劑武肺疫苗，當中約455,900人接種第一劑疫苗，包括約304,600人接種科興，另外約151,300人接種BioNTech。而接種第二劑科興疫苗，累計有約34,300人。不過與第5日接種第一劑科興疫苗時，錄得約1.3萬人接種，有多達約5,700人未有接種第二劑。

根據第5日接種第一劑疫苗的數字相比，於3月2日時單日共有1.3萬人接種第一劑疫苗；然而至周二，即第二劑疫苗的第5個接種日，只有約9,700人接種第二劑，即單日已有約3,300人未接種第二劑，而累積未有接種第二劑人數已有約5,700人。比起昨日2,400人的數字，增加超過一倍。

截至周二晚上8時的24小時內，共有約5,400人接種第一劑科興疫苗，當中約3,500人在8間社區疫苗接種中心接種，另外約1,900人透過私家醫生及診所接種。

另周二單日約有約9,700人接種第二劑科興疫苗，當中約5,300人在社區疫苗接種中心接種，餘下約4,400人則透過私家醫生及診所接種。而社區疫苗接種中心的接種率約為94%，預約接種「甩底率」保持4%。

25歲男九龍灣針後昏厥嘔吐

另外，昨日有4宗接種疫苗後不適需要送院的個案。一名25歲男子於九龍灣體育館接種第一劑疫苗後感暈眩，出現血管迷走神經性昏厥及嘔吐，被送往聯合醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

另一名63歲女子在仁愛普通科門診診所接種第二劑科興後，出現敏感及高血壓，被送往屯門醫院後情況穩定，須留院觀察。

此外，一名53歲男子在沙田源禾路體育館接種第二劑科興後，左臉及身體出現麻痺，被送往威爾斯親王醫院治療，已經出院。

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