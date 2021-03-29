【本報訊】全球影壇盛事、第93屆奧斯卡頒獎禮將於香港時間下月26日上午8時於洛杉磯舉行，但據英文傳媒《The Standard》昨引述無綫電視廣播有限公司（TVB）發言人表示，無綫由於今年沒有購買亦不會繼續商討轉播權，屆時明珠台不會播放奧斯卡頒獎禮，更稱「純粹商業決定」。

52年來首次 疑跟中宣部指令

ViuTV、NowTV、有線及開電視發言人昨回覆本報時均表示沒今年奧斯卡播映權，意味今年香港很大可能沒電視台播放奧斯卡頒獎禮，是自1969年52年來首次在港停播這項電影界盛事。

無綫忽然表明今年不播放奧斯卡，不其然令人聯想到是否因今屆由挪威導演Anders Hammer執導、以反送中為題材的電影《Do Not Split 不割席》有份入圍最佳紀錄短片，加上被內地網民指是「辱華女導」、曾直指中國遍地謊言的華裔美籍導演趙婷，憑着《浪跡天地》（Nomadland）入圍最佳導演獎有關連。其實早前有傳內地中宣部要求官媒報道奧斯卡時要盡量低調，只能報道不敏感內容，中央台更擬取消直播今屆頒獎禮，因此香港各電視台有可能是跟從中宣部指令。

按過去慣例，無綫明珠台會在奧斯卡頒獎禮當日早上直播，晚上9時重播，但上周網上傳聞頒獎禮當晚明珠台9時半會播「明珠金像系列」的《黑鷹15小時》，打破多年慣例，因此當時已盛傳無綫今年不播奧斯卡頒獎禮。

不過NowTV在2017年曾透過HBO頻道（Now TV頻道115台）直播奧斯卡，NowTV昨向本報指現階段仍未肯定旗下頻道會否播映，故一切仍有轉機，若連NowTV旗下頻道也不播，本地觀眾相信沒循「正當途徑」看直播的機會，到時網上或會有非法直播連結。Anders Hammer昨在Twitter轉發相關消息，資深傳媒人潘小濤亦在facebook揶揄：「難道香港電視台已納入中宣部管控範圍？」黃秋生昨回覆本報時說︰「對我一啲影響都冇，從來冇睇過。如果要睇咪上網睇囉。」