【本報訊】民主派初選47人被控串謀顛覆國家政權案，昨日有三名還柙被告到高等法院申請保釋。國安法指定法官杜麗冰拒絕讓梁國雄保釋外出，並押後岑子杰和毛孟靜的申請，以待法律代表審視律政司提交的過百頁文件及十多段影片。梁國雄繼續還押至5月底案件再訊，岑和毛二人亦暫須繼續羈押。梁國雄離庭時揮手高呼：「釋放所有政治犯！」庭內一名與梁同日生日的小女孩道別說：「Bye-bye，毛伯伯！」

岑子杰毛孟靜聆訊押後

三人昨同由資深大律師潘熙代表，潘昨甫開庭表示，需要時間就律政司提交的證據索取指示，欲先行處理梁國雄申請，惟律政司代表楊美琪認為先處理岑子杰申請較合適。休庭時潘兩度與楊高聲爭執，批評律政司做法不公。再開庭後，潘表示岑不想再等候兩星期，希望昨天下午處理申請，惟杜官指未能預算聆訊所需時間，在岑一方同意下押後申請至4月12日；毛孟靜申請押後至同月14日。

岑子杰昨晨精神不俗，與黃浩銘、陳皓桓等親友隔着玻璃頻頻互動，笑着展示還柙期間收到的大叠信件。岑更打手勢祝福庭上一名小女孩生日快樂，對方回應謂「多謝Jimmy阿妹」，身旁母親笑謂「係多謝Jimmy哥哥」。陳皓桓打趣說：「佢話Jimmy阿妹呀！」旁聽席傳出歡笑聲。陳其後半開玩笑問岑「底褲啱唔啱着」，岑聞言扯下口罩，露出俏皮笑容。下午出庭的毛孟靜略顯倦容，離庭時與丈夫交換眼神。

此外，杜官昨晨在梁國雄一方申請陳詞結束後透露，有女子在法庭延伸區攝錄電視直播畫面，保安員已要求該女士刪除片段。

案件編號：HCCP134-136/21