【本報訊】12港人案其中八人上周一刑滿遣返香港。本報獲悉惟獨「香港故事」成員李宇軒被懲教署「神秘組」接管，還押小欖精神病治療中心獨囚。李宇軒妹妹Beatrice昨表示，暫無家人探望過哥哥，對他現時的情況毫不知情。她向傳媒表示非常擔心哥哥，不相信他會自願拒絕家人聘請律師，「點解又可以重演返個人被失蹤嘅情況，呢度香港嚟喎」。

不信自願拒絕家屬委託律師

被遣返香港的八人中，本報得悉被控以國安法罪名的李宇軒正單獨囚禁在小欖精神病治療中心，由懲教署神秘組看管。Beatrice昨表示與家人仍未有哥哥消息，她接受有線新聞訪問時表明，不相信哥哥會自願拒絕由家屬委託的律師協助。

Beatrice指哥哥撰寫的家書曾提到「香港律師嘅安排會交畀我哋（家人）處理，咁你冇可能話交畀我哋處理後，返嚟又拒絕一個我哋安排嘅律師」。她形容哥哥的代表律師「神龍見首不見尾」，哥哥出庭當日亦不見他現身。Beatrice指作為家人竟要從新聞得知哥哥被還押小欖，感到十分諷刺。她直言無論哥哥精神狀況如何，困在該處也是精神折磨，對於港府種種處理手段，她說：「點解又可以重演返個人被失蹤嘅情況，呢度香港嚟喎」。她會再向懲教署了解哥哥情況。

曾到中聯辦抗議、要求釋放12港人的支聯會主席李卓人批評當局做法離譜，「好似大陸咁，成個人消失咗！林鄭月娥成日話用香港嘅制度，香港嘅制度點有可能唔話畀屋企人聽」。他認為，即使李宇軒有需要還押小欖，政府也必須告知其家人，「成件事好似玩失蹤，屋企人突然間唔見咗，幾咁令人擔憂」，批評林鄭令香港制度進一步崩壞。

消息指警方因擔心李宇軒透露內地審訊過程，故將他秘囚小欖。李被控去年7月至今年2月期間，在港與黎智英、Mark Herman Simon、陳梓華、劉祖廸及其他人一同串謀請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行為。案件押後至明日再訊。