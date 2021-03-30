全國人大常委會今天以全票通過有關修改香港選舉制度的決定，包括立法會增至90席、以「432」模式分配議席，即選委會有多達40席，直選則削至20席，功能組別則有30席。特首選舉委員會人數亦由1,200人增至1,500人，會新增第五個包括中共在港團體等代表，但區議會界別會被剔除於選委會，同時也會將功能組別恢復至以「團體票」而非「個人票」為主。

2010年有份促成通過民主黨「超區」政改方案的民主黨前主席劉慧卿接受《蘋果》查詢時直言，有關決定屬於「民主大倒退」，尤如將香港的制度瓦解，「會令好多人覺得香港嘅自由、人身安全、法治，都好快會消失，巿民亦都再無真正代表入到議會」。

反映北京不信任香港選民 或激發更多矛盾

劉慧卿認為，今次北京大幅改動香港選舉制度，反映北京政府並不信任香港選民，認定只有北京才可選出「愛國者」治港，「但好多人對於北京咁做法都好憂慮，亦唔覺得呢個新制度，會幫香港解決到啲深層次問題，可能係會激發更多嘅矛盾，所以係好悲哀，亦都好令人憤怒」。

民主派斥剔除區議員於選委會 反映政府輸打贏要

民主派離島區議員梁國豪接受《蘋果》查詢時認為，北京政府今次大改香港選舉制度，是想從北京角度「完美化」香港選舉制度，希望藉此讓國際社會看到香港的特首「係幾咁受支持」，但他認為對一直在港生活、熟悉「三權分立」的香港人來說，「今次（改變）一定係倒退」。

他又指，對於北京今次改動感到奇怪，認為在民主派首次全面主導區議會後，北京即作出今次修例，明顯是輸打贏要，亦令人質疑下屆區議會若由保皇派重新主導時，「係咪到時政府又話區議會『正常』返，可以放返權畀區議員成為選委？」

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