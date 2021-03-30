全國人大會常委會昨日（29日）起，一連兩日舉行會議，商討藉修改《基本法》附件一和二，「改革」香港選舉制度。今早會議完成，議案並獲全票通過。這個「完善」香港選舉的決定包括設立「候選人資格審查委員會」，意味日後在選舉中的DQ權將交予資審委負責。

北京人大常委會「完善」香港選舉的決定，也包括設立「候選人資格審查委員會」，負責審查選委會、特首及立法會參選人資格，即將過往由選舉主任掌握的DQ權，升呢至由資審委操刀。有指會引入國家安全委員會就參選人是否符合「擁護」和「效忠」要求，提出審查意見書，委員會將根據國安委的意見書作出候選人資格確認的決定。多個建制派重量級人士早前已稱，資審委的決定不能上訴、不受司法覆核。

官方未有說明資委會的具體組成人數，政界稱料由人大常委會委任沒有參選意向的重量級人士出任，避免利益衝突。身兼全國人大常委的民建聯譚耀宗今天指，資格審查委員會將由警方國安處協助審核工作，並由國安處及國安委協助審核後交委員會處理。

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