港府接連限制公眾查冊，封殺查閱車輛登記及公司註冊資料途徑，此風更蔓延至講求公義的司法體系。記者今日發現，各級裁判法院提供給傳媒查閱的控罪書，格式突遭修改，一向會在控罪書上列出的被告出生日期、地址以至控方案件主管人員的個人資料，均遭塗抹，只餘被告姓名、年齡及控罪詳情等資料，令傳媒在報道前或無法確認被告身份。記協主席對司法機構的做法感遺憾，並指令人擔心是否還有司法獨立。有大狀則謂私隱雖然重要，但亦不能忽略傳媒準確報道的重要性。

本港七間裁判法院一向會在辦事處備妥當日新提堂案件的控罪書，供傳媒查閱。控罪書上除了列明被告姓名、年齡及控罪詳情等資料外，亦會有被告的出生日期、地址，以至控方案件主管人員的姓名、所屬部門及職級。

法庭不再向傳媒提供被告出生日期、地址以至案件主管資料

很多時候，記者若要查明被告的真實身份、是否政府人員或是否涉嫌其他案件，單靠姓名未必能得到準確結果，往往要結合控罪書上所列的被告報稱職業、出生日期及地址查證，甚至要聯絡案件主管以作確認。惟記者今日發現，法院提供的控罪書，相關資料文字已遭職員以黑色麥克筆塗抹。

司法機構回應本報查詢時指，近期在平衡司法公開原則、公平審訊的權利、知情權及保護私隱後，就所有於高等法院、區域法院及裁判法院公開聆訊的刑事案件，統一並調整了向傳媒發放的資訊安排。

司法機構表示，會於聆訊當天向傳媒提供被告人與控罪的基本資料，包括被告的姓名、控罪、被控罪行條文和罪行詳情；為便利傳媒報導於裁判法院開始審理的案件，亦會就這些案件盡量提供被告的年齡、性別、國籍及職業。

然而，因提供涉及私隱度較高的個人資料或會損害妥善執行司法工作，以及與司法公開的合理理由不合比例，故由本月30日起，不會再提供被告人的出生日期、身份證號碼、地址以及控方主管人員的個人資料。惟司法機構聲稱會繼續實施恰當的安排，確保司法公開和具透明度，以便利記者報道工作。

大狀：不能忽略傳媒準確報道的重要性

有大律師表示，不清楚司法機構的新措施是否為配合政府收緊查冊政策，惟認為記者報道查核資料有實質需要，例如比對身份，不可出錯，「需知滿街都是陳志明」。他續指，雖然私隱很重要，但亦不能忽略傳媒準確報道的重要性，認為司法機構「應該聽下人意見」，與傳媒磋商，了解做法對新聞自由的影響，在新聞自由和準確報道之間作出平衡，探究其他可行方法。

記協主席楊健興則對司法機構的做法感到「幾遺憾」，指政府行政部門近年逐步收緊公開資料的發放及查冊途徑，經已顯露問題，未料司法機構作為一個強調公義的地方，竟也會選擇如此做。

楊健興稱，被遮蓋刪走的資料，部份是傳媒報道時的重要線索，可跟進並作出更深入報道。他看不到過去的做法對社會造成傷害，反而有助報道，並讓公眾更了解和認識案件涉及的議題。即使擔心披露資料會助長起底，楊認為沒有證據顯示相關資料曾遭濫用。

楊進一步指出，司法機構應有自己的判斷，了解傳媒的工作；若其他政府行政當局收緊資料發放，司法機構「又跟埋做」，令人擔心是否還有司法獨立。楊表示，傳媒要行使及發揮第四權跟進新聞的重要線索，才能維持新聞自由，太多限制會收窄空間。他認為司法機構應衡量是否有真正需要如此做，「起碼要向傳媒解釋下有乜問題要咁做」。

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