公屋供應短缺，政府為增加單位，不惜在舊工業區建摩天公營房屋大廈。房委會向城規會申請，提高上水寶石湖路2幅公營房屋用地的地積比及高度限制，將地皮地積比由6倍增至6.5倍，並將高度限制由原本130米提高至最高149米，以建成3,644個單位，部份公營房屋大廈更高達47層。

有關申請顯示，2幅土地分別位於寶石湖路與新運路交界，面積合共2.57公頃，屬住宅（甲類）用地。房委會擬申建2幢非住用及6幢綜合用途大廈，預料2個地盤分別會建成最高達45層及47層的「摩天大廈」，高度最高達144米及149米，住用大廈的地積比為6.5倍。翻查資料，2個地盤原本並非屬住宅用途，其後改為住宅用地，地積比為6倍，高限為130米。

當局預計，2個地盤分別建成2,088個及1,566個公營房屋單位，項目落成後，住用總樓面面積達16.7萬平方米，大廈均設有平台及停車位置，合共提供851個停車位，並設有不少於8,560平方米的休憩用地。

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