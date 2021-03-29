47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，至今僅11人，即劉偉聰、呂智恆、楊雪盈、林景楠、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、施德來及李予信獲准保釋。不見天日的歲月，或許很漫長，《蘋果》邀請牆外的人將思念化為家書，默默向被囚者打氣。

Carol姐姐：

你估到我係邊個嗎？以前幾乎每逢星期三晚7:30都會喺D100同你打招呼，大聲叫你一聲「Carol姐姐」，但看似簡單嘅事，而家都唔易做到了，期待嚟羅湖探你嘅時候再打招呼，我排緊隊㗎！

鍾意學PA妹妹咁樣叫你，係因為覺得好有親切感，你喺政界同工運界都係「特別的存在」，往往會用最溫柔嘅聲線，講出最堅定嘅訴求（心心眼），無論時勢幾壞，嗰日有你同阿廷做主持，都會輕輕鬆鬆又過幾個鐘咁，係聽眾最好嘅陪伴，但偏偏咁和理非，希望用對話嚟解決問題嘅你，而家都被困喺石牆內⋯⋯（當然任何政治犯都不應被囚！）

你曾經講過希望嚟探你嘅人，都同你分享一個笑話，我講件比笑話更好笑嘅事畀你知吖！前幾日成班忠誠廢物去打疫苗，有網媒報道，嗰日郭偉強同鄭泳舜阻住記者影相，記者就大嗌：「郭偉強，行開啦，你透明呀？喂，叫你呀。」記者又叫鄭泳舜唔好阻住，佢應一聲「吓」，記者即刻回一句：「吓你老竇呀，行開啦。」你睇完係咪覺得好爽，笑咗出嚟呢？攝記大哥好波！

而家日子唔易過，我哋惟有苦中作樂啦，石牆內外都要好好過好每一日！

羅拉

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