武漢肺炎疫情下，不少工地因疫情而受影響，為了減少出入工地的人手及加強工地安全，金門建築去年底在工地引入「G-eye」流動監察系統，屬一個手推式監察鏡頭，取代因工地經常有變化而需拆除又安裝的鏡頭，亦方便工程人員在家工作時可即時監控到工地情況。

金門綜合數據科技高級經理鄺偉倫稱，系統亦有人工智能技術，自動偵測危險行為，如有人進入危險地帶或沒有穿着適合防護裝備，系統會作警示。該儀器成本約2萬元，現時在一個住宅項目中試行，若效果好會推廣至其他工地。被問到會否涉及私隱問題，他稱監察器主要保障工地安全，而收集到的數據他們有既定程序處理。

首次在港引入智能護耳機 毋須除下交談

該公司亦新購入17套360 VR培訓工具箱，每套費用1.5萬元，讓工友在疫情下亦可模擬在工地進行工地安全訓練，取代部份在工地的實際訓練，減低病毒傳播機會。而疫情下不少安全訓練改為網上舉行，但部份工友仍可透過VR培訓工具箱進行小組訓練。此外，為減低噪音對工友聽覺的影響，該公司亦首次在港引入「EAVE」智能護耳機，可取代傳統耳塞，耳機設降噪技術，工友毋須除下耳機與他們交談，減低耳膜受損機會，亦可加強安全。金門已引入25套，主要供地基工程工人使用，不排除引入更多耳機。

金門總裁何安誠稱，疫情下令工程進度受影響，影響不算大，但工程成本有所增加，如每2星期一次工人需進行檢測，每人至少涉及數小時的檢測時間，亦加重了工程成本，而就工地內的高危地方亦加強監管，如更衣室已改為有獨立間格設計，抽煙地方每次亦只容易一人使用，升降機每次亦只限6人使用以減少病毒傳播。他又稱，工友接種疫苗的比例不高，該公司大約10名工友僅1人有接種，但料政府提接種疫苗後免檢測的安排，會提高接種率。

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