武漢肺炎疫情下，去年全港住戶每月入息中位數較2019年下跌，每戶平均每月入息中位數為27,000元，比2019年下跌1,700元。政府統計處今公佈2020年按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料，全港收入最高地區為中西區，最低為觀塘區，兩者月入中位數差距為19,200元。

中西灣仔西貢膺最高收入地區 惟中位數全告下跌

2020年全港月入中位數排首位是中西區，排名比2019年躍升一級，月入中位數為40,900元，比前年下跌500元；排第二是灣仔區，月入中位數為40,000元，比2019年下跌4,100元；排第三是西貢區，月入中位數由2019年36,500元跌至35,300元元，減少1,200元。

而月入中位數最低則是觀塘區，排名與2019年維持一樣，為21,700元，收入比前年再跌800元。排尾二為深水埗區，月入中位數為23,000元，比2019年下跌1,300元；

排尾三是葵青和黃大仙區，月入中位數同為24,000元，比2019年分別少了700元和1,500元。

報告顯示，截至2020年底，本港人口共有7,481,800人，較2019年多25,600人，家庭數目有2,645,200個，即平均每個住戶有2.8人。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！