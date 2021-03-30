北京閹割香港選舉制度的細節出台，特首林鄭月娥聲稱要做解說，建制派陣營則拍手叫好。不過港大政治與公共行政學系教授陳祖為則指出，今次改制有3大荒謬之處；時事評論員梁啟智更以圖文並茂，解釋新選制下如何出現權力迴圈。

「自己撕破高度自治承諾」

陳祖為透過Facebook公開發文，指出特首選舉委員會的部份議席，「竟然可以由政府委任的分區委員會、地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會，取代地區直選產生的區議會」，此之為「荒謬之一」。

其次是國安委將來會參與審核特首候選人的資格，但國安委由特首主持，換言之「現任特首審核他的挑戰者或承繼者的資格，角色衝突極之明顯」為荒謬之二。而資格審查委員會審查候選人資格的決定，「不得提起訴訟，這是明顯違背程序公義，荒謬之三」。

陳最後更指出，上世紀80年代起草《基本法》時曾舉行大規模民意諮詢，如今「變成無限大的主權單方面改變香港政治的遊戲規則，自己撕破高度自治的承諾」。他又慨嘆政制「不僅沒有循序漸進，連循序漸退也說不上，是突然死亡」。

梁啟智製圖 揭權力怪圈

有不少建制派敗部在內的分區委員會等，在新的選委會有議席，卻惹來特首有利益衝突之嫌。梁啟智在Facebook以圖片說明，新選委會的組成顯示詭異的權力怪圈，林鄭如何由其委任的民政局長徐英偉所管轄的民政總總署長謝小華，負責委任分區委員會成員，而分區委員會成員又會出任特首選委會選出林鄭為特首。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！