【高牆隔絕】

高牆內術語很多,有手足以「船友」自稱,以「上船」形容失去自由的日子,面對不知何時重獲自由,願他們在悠悠長長日子仍能繼續「前航」不需驚怕,更能把路途上的荊荊棘棘統統斬去不必多看它。

來鴻送暖的讀者越來越毫不吝嗇「示愛」,愛上「立場姐姐」的夫婦欣賞她採訪的獨特風格,為她對言論自由的堅持而佩服,更借姜濤歌詞說:「so we say we love you」;尹兆堅前同事念起對方愛喝能量飲品與合作共事的點滴;還有數算着吳政亨失去自由日子的朋友,約定跟他再親眼遊歷香港美麗風景,繼續追逐自由不返航。

讀者電郵請發送到letterstoprison@appledaily.com,或來函將軍澳工業邨駿盈街8號《蘋果日報》編輯部

送暖高牆逢周一至五刊出

【希望妳及時出來看MIRROR】

阿藍:

2019年之前,我們對妳認識不多。

自從香港人廣泛地談及「立場姐姐」的稱號,我們開始留意你的工作和生活,亦漸漸欣賞你採訪的獨特風格。妳生動、仔細、清楚、言之有物及全面的報道和分析實在令人讚賞。難怪香港人那麼愛戴和欣賞你的報道,特別是你的直播。

你在立法會事件中的表現,令全港市民留下深刻的印象。你對言論自由的堅持,在傳媒行業中樹立卓越的榜樣。

在7.21事件,你被人追打時也堅持直播及報道真相的專業精神,實在令人佩服。

你參加2020年7月的活動,贏得超過二萬六千人的認同,可見你得到廣泛的支持。大家都清楚知道,根據香港長期奉行的普通法,那活動根本完全合法!

MIRROR在5月舉行的3場演唱會門票供不應求,開售大約15分鐘,所有門票已經賣晒。你一定會替他們高興。非常希望妳能及時出來去參與他們的演唱會。

你和MIRROR及大批香港的年輕人,都是我們的驕傲!你更是香港極出色的女兒!

據報道,你的精神不錯,言談間亦有說有笑。我們點MIRROR新歌《WARRIOR》給妳,請你保重身體。

容許我們用姜濤的一句歌詞「so we say we love you」送給妳,祝萬事安好!

一對愛上何桂藍的夫婦

【鎂光燈背後默默耕耘】

阿尹,無紅牛飲習慣嗎?

與阿尹相識十多年,直至近年才有機會與他天天共事,之前認識的阿尹是一位平易近人的政界前輩,願意聆聽不同聲音。及至與他共事後,對他才有更深一層了解,知道他喜歡喝紅牛,知道他很想天天健身但無時間,知道他經常請同事吃飯(請我比較少,哈哈),知道他比較喜歡當社工而非議員,知道他不承認自己是「肥佬」。

如果問一個立法會議員最花時間是否就是出席立法會會議,我會說對於一個懶的議員答案可能「是」。我身邊的議員日常除了開立法會,還要與市民、團體、屋苑法團、官員會面,處理個案,花時間研究政府的文件,而阿尹作為房委會委員,更有不少關注本港房屋問題的學者、壓力團體都經常找他討論相關政策。有時看到他難得抽到時間健身,笑容如同中了六合彩一樣。

忙碌歸忙碌,相信市民對於這位議員就是印象模糊,阿尹在新一批議員中,無疑認知度明顯低了一點。有時同事們會不禁對他說「現在是資訊爆炸的年代,你的工作要讓人看見,否則市民會覺得你沒做事」,他通常都笑說「我比較老派,搶鎂光燈的事我不懂做」。

印象中,有次某局長大鑼大鼓宣佈「創新政策」學校、工廈改建成過渡性房屋,我想這個不就是尹的倡議嗎?記得數年前尹大力倡議政府應大量收回棕地建屋,其間興建公屋若趕不上進度,就先運用閒置土地、廢棄學校和工廈改建大量過渡性房屋「止渴」,更可藉此壓抑劏房的租金。他自己還去了英國、荷蘭實地考察如何建過渡性房屋,以及如何管理這種小社區。換着是保皇黨,當天就會高調喊叫「成功爭取」,他卻只說:「房屋beat的記者會知道的,有需要會找我啦。」

雖然很多人都會預期政權會用盡一切伎倆打壓異見人士,但眼看尹失去自由,特別是要與家人分離,傷心及無力感頓時壓得透不過氣。記得尹有次很緊張的問我哪天是「last day」,我還在想甚麼「last day」時,他就說趁還是立法會議員,要提醒同事盡量安排多些公務探訪在囚人士。聽說探監可以讓高牆內的人在刻板苦悶的生活中帶來一點色彩,我就先排着隊,希望等家人律師探望後,可以見他15分鐘。

臨別一天尹在立法會執拾物品,他送了一個平日開會時燒熱水的水壺給我,我當時還打趣說「中共打到嚟了,好快可能見唔到喇,影張相留念啦」,遺憾卻一語成讖。

前同事 細輝

【你在港人心中,絕非小人物】

伯盧:

你好嗎?數數手指,你被關押嘅日子已差不多有一個月嘞,希望你能夠慢慢適應喺牆內嘅生活。

你喺臉書作最後一次公開留言曾提及「身於亂世,有種責任」。無錯,既然時代選中咗你、我及他(她)的話,我哋就要肩負重任,勇敢面對。只可惜係……你現時面對無理景況時,我哋一眾香港人都未能同你一齊分擔。

我想話你知,喺真香港人嘅心目中,你絕非只係一個小人物。近日,我甚至乎留意到,原來喺網絡上有不少人都好關注/想了解你嘅近況。你為香港人付出嘅一切一切都絕對值得我哋向你致以崇高嘅敬意!

同你分享一下我嘅生活小確幸呀~呢段時間,我成日都去一間餐廳食飯,老闆好好人㗎,有次送咗啲燒鵝畀我食。佢仲不時提醒我及同我一齊去食飯嘅朋友們,出嚟社會做事,凡事都要小心謹慎為大前提,唔好令身邊嘅人擔心。老闆嘅提示當然會好好記住啦!

最後,喺牆內嘅日子,你要好好照顧自己,保重身體,逢事忍耐,保持初心,直至一日你再可以親眼見到香港嘅美麗風景。到時,希望我有幸同你一齊同遊。

感激有你!!!

加油!加油!加油!(重要事要講三次嘛)

見習劣C Rock & Ro