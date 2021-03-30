本港昨日（29日）再多一人接種國產科興疫苗後死亡，累計最少13人接種武肺疫苗後死亡，其中11人接種科興疫苗。專家委員會今日下午開會，商討過去一周的嚴重異常事故報告，惟會後僅出稿交代，未有會見傳媒。

專家委員會指會上評估了13宗死亡個案其中6宗，當中4宗涉及科興疫苗，2宗涉及BioNTech疫苗，初步結論為與其中5宗與疫苗沒有直接因果關係；另外55歲女子全面解剖報告顯示，死因為大動脈撕裂引致的急性心肌梗塞，判定因果關係不一致。

稱大部份個案死於心血管病

專家委員會指，截至3月28日，衞生署共接獲醫管局呈報13宗有關曾接種武肺疫苗人士死亡的個案，個案涉及9男4女，年齡介乎55至80歲，現資料顯示大部份個案人士死於心血管病。

委員會指已就其中兩宗個案總結該兩名人士的死亡與疫苗接種並沒有因果關係；其他個案的病歷及初步解剖報告顯示，這些個案的情況與疫苗接種無直接關係，會在獲得必須的資料後總結這些個案的評估。

6宗死亡個案 3宗涉急性心肌梗塞

專家委員會指今日會議上評估了13宗死亡個案的其中6宗，第一宗涉及一名於3月6日離世的55歲女子，全面解剖報告顯示死因為大動脈撕裂引致的急性心肌梗塞，其他檢驗報告亦未發現有可能因疫苗而引起的免疫反應，因此委員會按世衞算法流程，認為該女子的死亡與疫苗接種的因果關係不一致。

另外有4宗個案，分別涉及4名年齡介乎59至66歲的男子，初步解剖發現他們分別患有冠狀動脈病、破裂性心肌梗塞及冠狀動脈血栓、高血壓冠狀動脈病、以及急性缺血性冠狀動脈病；最後一宗為因急性心肌梗塞死亡的個案，專家委員會同樣認為，他們的死亡與疫苗接種並沒有直接的因果關係。

稱至今未發現有不尋常現象

委員會又指，根據本地的死亡率數據，在2019年的同一時期（即2月26日至3月28日），在55歲或以上的人口當中，有362人（即每十萬人有14.2宗）死於缺血性心臟病，及有602人（即每10萬人有23.7宗）死於心臟病。專家委員會經審視這些數據，並認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況，並會收集更多數據以作進一步評估。

至於《蘋果》接獲一名8旬婦人3月20日接種科興疫苗翌日不省人事並離世個案，以及一名約63歲男子3月27日早上接種科興、下午中風個案，專家委員會公佈的資料則未有詳細談及。

最新3宗打科興後死亡個案 兩人暈倒猝死

最新3宗打科興死亡個案分別為一名60歲男子，他於3月11日接種科興疫苗，本身患有高血壓、高血脂及頸動脈疾病，3月23日感到胸部不適，翌日家中不省人事，同日送院後不治。

另一位是62歲男保安，本身患高血壓、高血脂症、空腹血糖異常及肥胖，3月7日接種科興，3月27日早上工作期間暈倒失去知覺，經初步診斷為心臟驟停，同日送院後不治。

最後1宗是昨日公佈的61歲男子，他於3月16日接種科興，有長期吸煙習慣，3月27日因胸痛及左肩痛到大埔那打素醫院急症室求醫，其間突然出現心室性心跳過速及心臟驟停，搶救無效後翌日下午離世，初步診斷急性心肌梗塞併發。

兩宗BioNTech個案則為3月18日打BioNTech的59歲男子，在3月26日於西貢被遠足人士發現失去知覺後送院，同日不治離世；另一名是3月16日接種BioNTech的66歲男子，本身患有糖尿病、高血壓及高血脂症，於3月19日在車內暈倒，同日送院後不治離世。

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