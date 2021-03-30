前年平安夜港島有大批示威者聚集，警方在灣仔掃蕩時，從一名保險經紀的背囊內找到一支雷射筆。涉案經紀否認在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件早前審結。裁判官崔美霞今裁決指，被告攜有雷射筆及伸縮鐵棍等物品，而現場附近沒有平安夜節慶活動，排除他在場慶祝節日的可能性，認為他明顯是為衝突作準備，打算用雷射筆傷人，裁定罪成。被告還柙至下月12日求情及判刑。

被告許成（23歲）被裁定前年12月24日在灣仔皇后大道東及正義道交界犯案。崔官決定判刑前先為他索取背景及勞教中心報告。

崔官裁決時指，案發時被告身穿黑色衫褲，揹上黑背囊，而當晚是平安夜，不排除他打算參與集會後去慶祝，並用涉案雷射筆做出特別燈光效果。然而，當考慮到被告同時攜有戰術板、伸縮鐵棍及大聲公等物品，惟正義道並無餐廳或夜店，亦沒有任何節慶活動，遂排除他到場慶祝節日的可能性，認為他明顯在為衝突作準備。

崔官同意辯方所指，上述物品均各自有其合理用途，但認為不是平日會攜帶出街的物品，也沒有一併使用的合理用途。對於辯方指當晚現場沒有人使用雷射筆，崔官稱根據案例，只要被告將雷射筆視作傷人工具，那麼它便是攻擊性武器。此外，涉案雷射筆的筆身印有警告字眼，被告必然了解其性質，認為他管有雷射筆的意圖必定是傷人，裁定他罪名成立。

案件早前審訊時，庭上播出被告拍攝警方搜查背囊的片段，顯示警員要求被告停止拍攝，更大聲說：「唔得呀？阿sir做嘢係咪要你教?」又有警員謂：「懶醒！懶叻！熄咗佢！」當從被告背囊找到一塊戰術板，警員又問：「你做咩嘢？做教練呀？」

【案件編號：ESCC1593/20】

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