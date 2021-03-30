警方前年11月拘捕一名24歲女兼職侍應，指稱她是Telegram頻道「阿仔搵老豆老母」管理員之一，並有份發佈多項訊息，煽動他人對政見不同人士起底、敵視以至施襲，亦呼籲他人對政府、警方或相關機構縱火，落案起訴，是反送中抗暴運動以來首次有TG管理員因涉群組內他人言論而被拘控。被告原本否認串謀煽惑他人縱火等五罪受審，惟控方與辯方就認罪協商，被告改為承認其中兩罪。法官姚勳智押後案件至4月20日，待索閱被告的背景報告始判刑，其間被告繼續還柙。

現已26歲的被告許佩怡今承認串謀煽惑他人縱火及串謀作出具煽動意圖的作為兩罪；至於串謀煽惑他人蓄意傷人、串謀煽惑他人刑事損壞，以及煽惑他人刑事損壞三罪則存檔法庭，除非獲法庭批准，否則不得繼續檢控。

同意認煽惑縱火及作出具煽動意圖作為兩罪 餘下三罪不起訴

控罪指被告於前年8月12日至11月28日，在香港與其他人串謀非法煽惑Telegram使用者無合法辯解而用火損壞屬於他人的財產，以及管理Telegram頻道「阿仔搵老豆老母」以廣播訊息，意圖煽惑他人使用暴力或公開慫使他人不守法或不服從合法命令。

案情指，警方經調查後，發現被告是TG頻道管理員，於是在2019年11月28日下午到其住所外，以涉嫌串謀及唆使謀殺罪名將她拘捕。事後警方透過被告手機發現頻道內有9,407則訊息。

被告承認案發期間與他人串謀管理「阿仔搵老豆老母」頻道，發佈不同訊息。該頻道鼓勵他人提供政見不同人士及組織的資料，例如姓名、職業、電話號碼、住址、親屬資料、社交媒體名稱及截圖等等，並有系統地發佈相關資訊，以hashtag編排他們的資料，方便他人搜尋。

涉及1,574名被起底人士資料 「狗」字出現603次「黑警」221次

案發期間，該頻道發佈了1,574名被起底人士資料，當中包括3名中國官員、3名中聯辦人員、特首、前特首、7名政府官員、總裁判官、立法會主席、14名立法會議員、12名區議員、太平紳士、17名現職警員、1名現職輔警、12名前警員、1名律政司人員、6名懲教職員、23名教師、7名醫生、3名大律師，以及3名律師等等。

控方又指頻道多次發佈被起底者即將或即時出現地點的資料、以及示威日期與地點。

控方續指，該頻道發佈仇恨性言論，指被起底人士與頻道政見不同，令閱讀者不滿該些人士。控方統計頻道使用字眼及次數如下：

狗：603次

雞：32次

黑警：221次

狗隊：35次

狗屋：164次

狗車：35次

狗宿/狗單位：33次

撕紙狗：122次

支那：50次

藍絲/藍屍：375次

獨立/光復香港/時代革命：37次

勇武：約81次

報仇：約13次

反抗：約35次

戰爭：約5次

火魔法：約84次

雞尾酒：約16次

裝修：約38次

發夢：約40次

義士：約93次

控方案情引述訊息內容 如「做人做狗只係一線之間」

控方另列舉頻道在案發期間發佈的仇恨言詞，例如以「仆街支共政府」形容香港特區政府；發佈其中一名被起底人士資料時，以「公墓園」代替公務員；引述新聞報導「放棄督察夢 警二代做勇武派」時，表揚有關人士，並指「做人做狗只係一線之間」。內容另包括轉載另一TG頻道「老豆搵仔」訊息，表示「中秋團聚倍休閒 警嫂多P唔得閒 祝你班X樣黑警今日變史力加」。

涉案頻道亦被指作出煽動性指控，指政府和警方違法執法、調查及處理被捕人士，令他人對政府、警方和其他人士及機構不滿。例如頻道曾於2019年10月24日凌晨發起不記名投票，問某片段中的人是否被自殺。

頻道又發起不記名投票，問及應以甚麼名字形容親中共人士，選擇包括蛆蟲、支那豬、東亞病夫、小粉紅、黃皮豬、強国狗、畜牲等等；以及發起不記名投票，問甚麼地方可以收容「垃圾（藍屍+popo）」。

發起投票問如何形容親中共人士 控方指鼓勵針對被起底人士

控方亦指，頻道發佈有關訊息的目的，是要鼓勵閱讀者針對支持中國和香港特區政府管治的被起底人士，亦鼓勵讀者針對政府、警方、相關人士或機構，作出違法行為。控方列舉的例子包括頻道聲言不是「起底」，而是幫助他人「尋親」，並謂「唔俾多啲資料出嚟，大家點尋親？你哋話係咪呀？」。

控方又指頻道發佈多條訊息，例如「就算真係出解放軍，邊個最開心？梗係想同共產黨攬炒嘅各位香港人啦」、「我再一次警告各位香港人千祈唔好去支那，尤其我哋所有共產黨眼中釘嘅管理員都有共識，即使你係英籍美籍，共產黨點都可以玩死你」。

另有訊息謂：「各位喺隔離台mon post嘅警察，大家好，唔知幾時cap埋我哋台呢？你哋全家安好否？記得睇實老婆呀。Cap埋sticker唔該」、「8.31前夕，港共政府瘋狂搜捕異見人士」、「本人將竭盡所能，揭開黑警猙獰的面具，法律不能解鎖，則由港人自行了斷」。

10.1前設置「國殤倒計時」 有訊息呼籲「眾籌殺狗」

控方亦指又有訊息謂「不論勇武，和理非及在背後支持嘅冷氣軍師 / 旁觀者清，希望勇武可以接納冷氣軍師嘅意見 / 大家要知道唔係為咗分化，而係令一個團體更團結」，並於2019年9月29日倒數至同年10月1日中國國慶，並稱該次倒數為「國殤倒計時」。

控方指稱在上述情況下，該頻道發佈訊息，煽惑他人縱火、襲擊他人、損毀財產，或是公開慫使他人不守法或不服從合法命令。

案情亦指，警方在被告的手機內發現兩個TG群組，成員包括被告等三名「阿仔搵老豆老母」頻道管理員，惟涉案訊息無一由被告發佈。被告沒有反對或質疑涉案訊息內容，部份訊息的內容與在頻道發現的訊息相同。

被告由父親陪同向警方自認是管理員 負責過濾資訊

相關訊息涉及製作燒夷彈、鋁熱劑彈以及爆破玻璃等的方法，亦有訊息呼籲「眾籌殺狗」，並謂「無論休班狗，便衣狗，狗公狗乸，都歡迎大家去殺，殺玩被人捉就拎『安家費』」、「只要有第一隻狗真係死咗，啲狗會好驚放工俾人伏，到時個骨牌效應會極強」、「只要有二百個我呢啲惡魔，就可以令香港改變，你願意做惡魔嗎？」

其後被告在父親陪同下，六度進行警誡會面。被告自言是頻道管理員之一，過濾他人提供的藍絲個人資料後，便在頻道發佈。被告聲言會刪除錯誤資料，但沒有考慮過刪除其他資料。雖然她可以自行決定是否發佈訊息，但部份訊息會和其他管理員商討後再作決定。至於部份涉及警員的資料，被告表示會交由另一頻道「老豆搵仔」發佈。

被告亦承認曾發佈頻道其中一項訊息，其中「炸爆佢哋個電話」意指呼籲他人致電被起底者。她亦知道頻道中一些涉及製作汽油彈訊息的意思，但聲言有關訊息並非由她發佈。

【案件編號：DCCC177/20】

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