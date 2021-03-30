香港選舉進程大倒退，全國人大常委會通過將立法會選舉35席地區直選刪減至20席，將設10區，每區選出兩人，得票多的兩名候選人當選，料採「雙議席單票制」，換言之民主派即使能功能入閘，充其量也只能取得約10席。立法會表決議員議案保留分組點票，分別由選舉委員及功能組別選出的70名議員，以及20名直選議員各過半數通過，政府法案則維持出席會議的全體議員過半數通過。惟在人大決定下，民主派日後無論參與直選及功能組別，也先要在五大界別各取至少2個提名，有學者相信若不獲中央信任或祝福，民主派難以入閘。

人大公佈的決定中，地區直選將由5個選區增至10個選區，每個選區選舉產生2名議員，候選人須獲得所在選區不少於100個、不多於200個選民提名外，與另外70名選委會及功能組別議員一樣，參選人須在選委會每個界別取得不少於2名、不多於4名委員的提名，選民根據提名名單，以不記名投票選擇一名候選人，得票多的兩名候選人當選。至於10個選區如何劃分以及投票辦法，將由香港特區以選舉法規定。

立法會表決保留分組點票 功能組別選委會合併一組

至於立法會表決方式，政府提出的法案，須獲得出席會議的全體議員的過半數票，才屬通過，立法會議員提出的議案、法案和對政府法案的修正案，則須分別經選委會和功能組別議員、分區直選議員兩部分出席會議議員各過半數通過，即保留以往分組點票方式，但功能組別與選委會合併視一組。

蔡子強：民主派參選人完全睇佢哋（北京）面色做人

中大政治與行政學系高級講師蔡子強指，人大今次決定下，民主派日後無論參與直選和功能組別的人士，都要在選委會五大界別各取至少2個提名，而當中「第五界別」全是由全國人大、政協，以及全國性團體香港成員的代表組成，故此民主派若得不到中央信任或者祝福，「我相信你（民主派）要喺第五界別攞兩個提名都好難」，最終能否入閘參選亦不在民主派控制範圍之內。

他又分析，民主派在其他三大界別要取得選委提名亦極為困難，指民主派過去在由工商金融界主導的「第一界別」中，未見能取得任何選委議席；而民主派要在過去在由勞工界和宗教界等組成的「第三界別」中取得的選委議席亦相當有限；在現時缺乏任何立法會議員下，民主派要在由立法會議員、港九和新界分區委員會及地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會委員等代表組成的「第四界別」取得選委議席，亦絕不容易。

他形容，今次中央就選委會設計的「安全系數」極高，民主派參與的空間極細，因為當中的人大、政協選委基本上都是北京控制，「佢哋（北京）控制哂呢啲界別，唔單止喺選委會控制好多議席，更加重要係候選人攞提名時，係要經過呢啲界別，咁其實（民主派參選人）都係完全睇佢哋（北京）面色做人」。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！