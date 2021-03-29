本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

第四波武漢肺炎疫情漸趨放緩，昨日（29日）本港再多8宗確診個案，當中1宗為本地個案，屬源頭不明。患者是22歲的浸大男生，在傳染期除上學之外亦有去教足球班及上門補習，患者的40多名同學及導師，其足球班的3名教練及12名學童，以及他上門補習的學生和2名家人皆須送往檢疫中心。而昨日仍有4至5宗初步確診個案，當中沒有源頭不明個案。

另外政府周一晚公佈強制檢測大廈名單，當中上環卜公花園一帶共有27棟大廈被納入強制檢測，該27棟大廈至今錄得4宗個案，其中2宗已超過1年，另外2宗近期個案分別於3月11日及13日確診的第11144及11213號個案，患者都居於荷李活道192號，而2宗個案都已出院。另外大埔寶湖花園基督教宣道會寶湖幼兒學校及新興花園明雅中英文幼稚園，因爆發上呼吸道感染個案，兩間學校亦被納入強制檢測。

任何於3月16日至29日期間曾身處指明地方超過兩小時的人士，須於3月31日或之前接受檢測。受檢人士若在3月27日至29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

3月29日強制檢測大廈

●上環居賢坊翠麗軒

●上環儒林臺1號

●上環儒林臺2號

●上環儒林臺3號

●上環儒林臺儒林閣

●上環太平山街太昌樓

●上環太平山街5至5A號

●上環太平山街寶雲樓

●上環太平山街7號

●上環太平山街8, 8A及10號

●上環太平山街12號

●上環太平山街太安樓

●上環太平山街16至16A

●上環太平山街太寧樓

●上環太平山街太裕樓

●上環太平山街太平樓

●上環太平山街太康樓

●上環太平山街太山樓

●上環太平山街順景雅庭

●上環磅巷4號

●上環太平山街明發樓

●上環荷李活道192至192A號

●上環荷李活道194至196號

●上環差館上街3號

●上環差館上街5號

●上環差館上街7至9號

●上環差館上街11號

學校

●浸會大學善衡校園呂明才中心

●浸會大學校園傳理視藝大樓

●浸會大學校園教學及行政大樓

●大埔寶湖花園基督教宣道會寶湖幼兒學校

●大埔新興花園明雅中英文幼稚園

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府明日（30日）會在浸會大學道校園增設流動採樣站，為須接受強制檢測的香港浸會大學員工、學生及訪客提供服務。

供所有市民

●黃竹坑遊樂場2號足球場（至4月4日）

●中環愛丁堡廣場（至4月4日）

●西營盤李陞街遊樂場（4月1日）

●西營盤社區綜合大樓（至4月4日）

●黃大仙廣場（至4月4日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至4月4日）

●旺角麥花臣遊樂場（至4月4日）

●尖東加連威老道100號（至4月4日）

●尖沙嘴漢口中心外（至4月1日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至4月4日）

●元朗安興遊樂場（至4月4日）

●天水圍天瑞體育館（至4月4日）

●屯門建生社區會堂（至4月4日）

●沙田大會堂廣場（至3月31日）

●大埔社區中心籃球場（至4月4日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至4月4日）

供重開場所之強檢職員

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至4月4日）

●大角嘴櫸樹街（至3月30日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月6日）

供該區須強檢居民或職員

●浸會大學道校園教學及行政大樓正門門口（至3月31日）

●大角嘴櫸樹街（至3月30日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月6日）

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至3.31

食環署宣佈，為達致「應檢盡檢」的目的，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒檢測，有關計劃的網上登記截止日期已延至3月31日，曾經登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。而根據計劃，檢測承辦商Prenetics Limited會負責提供採樣及檢測服務，檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可接受免費檢測服務。未有預約者將須自行繳付240元的檢測費用。

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

本港疫情

●確診（截至3月29日16:40）

11,454宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

205宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多19人出院（11055、11149、11189、11203、11212、11225、11233、11279、11289、11333、11335、11352、11365、11367、11379、11389、11411、11436、11440號個案），

共11,075人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

136名確診者仍留醫；

10人危殆（1989、3496、6607、6794、8018、8078、9612、9907、10358、10942號個案）、

4人嚴重（6386、7468、9055、10984號個案），

其餘122人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●的士UR2733／3月6至7日／第11211號個案

●的士LE7673／3月17日／第11394號個案

兩岸疫情 （截至3月29日15:00）

兩岸疫情最新情況：大陸28日新增15宗確診，全屬境外輸入病例（廣東8宗，內蒙古3宗，四川2宗，上海1宗，湖南1宗）；大陸累計確診90,147宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,023宗，死亡個案10宗。

外國疫情（截至3月29日08:30）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.27億，全球死亡人數突破278萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,025萬宗，是目前唯一確診數突破3,000萬的國家，死亡人數超過54.9萬。巴西確診人數超過1,253萬，死亡人數超過31.2萬。印度確診人數超過1,197萬，死亡人數突破16.1萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。法國、俄羅斯、英國確診突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、波蘭、墨西哥。伊朗、烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭等7國確診宗數均超越100萬大關。

●英國官方數據顯示，境內周日通報的新增確診數為3,862宗，且只有新增19人染疫死亡，目前全國累計確診總數超過434萬宗，逾12.6萬多人病歿，後者數據高踞歐洲各國之冠。

官方數據還指出，英國境內已有逾3,015萬人接種首劑疫苗，約佔英國成年人口的57%。已完成第二劑新冠疫苗接種的人數超過352.7萬。

首相約翰遜表示，計劃在4月15日前為該國所有50歲及以上人士和高危人群接種第一劑疫苗，7月底前完成為該國所有成年人接種第一劑新冠疫苗的目標。

英格蘭周一起放寬禁足令，容許最多六人或兩戶在室外聚會，一些封鎖措施更會撤銷，網球和籃球場等室外運動設施配合社交距離措施可重開。約翰遜周日呼籲公眾保持警惕，指出其他歐洲國家病例仍在增加，變種病毒的威脅亦不容忽視。

●法國衞生部通報，境內周日新增37,014宗確診病例，全國累計確診總數逾454萬宗，超越俄羅斯通報數據而成為全球第4多的國家。

法國通報的確診病例總數來到4,545,589宗，並有將近9.5萬人染疫病亡。

●美國總統拜登的首席醫療顧問福西（Anthony Fauci）周日指出，美國疫情最近處於平穩狀態，但部份地區太早放寬防疫措施恐致疫情反彈。

福西向美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「Face the Nation」表示，雖然變種病毒株的出現是問題的一部份，但各州太早放寬防疫措施也是問題之一。他說：「我們已在自己的國家看到這一點，這正是歐洲發生的事情，在歐盟幾個國家，他們曾進入疫情平穩期，然後又開始復燃。」

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 30,257,078 (549,299)

巴⻄ 12,534,688 (312,299)

印度 11,971,624 (161,552)

法國 4,606,185 (94,754)

俄羅斯 4,469,327 (96,123)

英國 4,347,010 (126,832)

意⼤利 3,532,057 (107,933)

⻄班牙 3,255,324 (75,010)

⼟⽿其 3,208,173 (31,076)

德國 2,784,644 (75,927)

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