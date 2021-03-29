【申訴署調查】

【本報訊】私人樓宇污水渠錯誤接駁至雨水井，是沿岸水質污染及發出臭味的主要原因之一。申訴專員公署調查發現，屋宇署及環保署對駁錯渠問題多年來執法不力，其中屋宇署更有嚴重延誤處理個案情況，有個案積壓超過11年仍未解決。

申訴專員公署發表調查報告指，由2016年至2020年環保署跟進249宗駁錯渠個案，但只有四宗檢控，屋宇署跟進228宗個案，只有19宗檢控。

公署研究了其中五宗個案，發現有兩宗個案屋宇署均在2009年10月收到環保署轉介，但到2020年12月、即逾11年後問題仍未糾正。有個案拖了10年才糾正，有關樓宇被罰款2,000元。另有個案拖了七年多後，有關樓宇被清拆。

環保署稱難入屋搜證被轟

公署調查顯示，屋宇署對駁錯渠個案的處理有嚴重延誤，包括收到轉介後無及早展開調查，其中一宗個案逾三年後才與環保署進行聯合視察及色水測試，該署亦未有妥善分配人手處理駁錯渠問題，經常由於要優先處理其他樓宇安全問題，令駁錯渠個案積壓多年無任何進展。執法行動也欠缺果斷，有個案在發出修葺令逾五年後問題仍未改善，屋宇署才發警告信。另外有部份個案涉三無大廈，業主無法就改善工程達成共識，該署卻未有主動把個案轉介給民政總署跟進，做法不夠積極。屋宇署應加強向不遵從法定命令的三無大廈業主提出檢控。

公署又批評，環保署以樓宇渠管錯綜複雜，進入可疑排污單位搜集證據有困難為理由，甚少向法庭申請入屋令執法，公署對此說法有保留，建議環保署應徵詢律政司意見，探討憑藉外牆駁錯渠等環境證據申請入屋令的可行性。駁錯渠多涉及僭建物，環保署應考慮與屋宇署採取聯合行動，提高進入單位調查的機會。當局亦應檢討《水污染管制條例》，考慮修訂法例以提升環保署執法效能。