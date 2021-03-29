【本報訊】本報獲悉沙田世界龍岡學校黃耀南小學校長羅夔夔因工跌傷請病假長達五年之久，學校團隊群龍無首。該校家長一直爭取換新校長，惟多年來問題膠着，多名家長指該校不少教師在校長出缺下因循怠惰，甚至延至上學年仍未有中文科校本課程，好老師因此紛紛離職。有資深校長形容事件匪夷所思，最終令學生受害。校方表示今年初已開始招聘新校長。

記者：羅惠儀

該校去年在小一自行收生階段嚴重收生不足，63個學額僅收取10名學生。本報翻查校網發現，多年來校長一職均為署任。該校家教會主席Maggie向本報透露，羅2015年在校意外失足滑倒，因工傷請病假五年，形容學校群龍無首，「由羅任職校長開始，已是校政鬆散，加上不少資深教師不願做（改革），署任校長又怎行使權力？」家教會曾要求羅抽空與老師開會，惟對方說自己「坐不到」，「校董會找不到她，只靠電郵聯絡。病假完結前一兩天，她便send病假紙回校（再請假）。」

校方：已公開招聘新校長

Maggie續指，該校律師、辦學團體一直與教育局分區人員開會，當局曾指羅夔夔仍有機會回校，受勞工法例保障不可解僱對方。

家教會約兩、三年前聯同校董向立法會議員求助，但問題膠着，「辦學團體只能順着校長走，教育局又指對方受勞工法例保障，幾種因素下，確實頗困擾。」直至兩年前副校長陳素兒署任校長，情況始有改善，但她認為學校必須有名正言順的校長管理校政。

該校現時約有兩成學生有不同程度的特殊學習需要（SEN）。該校家長何太（化名）的子女均是SEN學生。她指校方從未明確交代校長請病假事宜，又指不少年輕、有心教學、與學生打成一片的老師均陸續離職，情況嚴峻。何太指近年高年級家長一直跟學校周旋，要求有正式校長，避免造成校務混亂。

本報曾向該校法團校董會主席及校監書面查詢，現時署任校長陳素兒覆稱因涉及私隱，不便回覆涉及羅夔夔的僱傭問題，但指該校已按《僱傭條例》及《資助則例》處理事件，並與教育局溝通。該校今年1月登報公開為新學年招聘新校長，現正進行遴選程序。

教育局覆稱，與學校和辦學團體保持緊密聯絡，就學校的運作提供適切支援。該校校長缺勤期間，局方曾批准法團校董會委任署任校長，亦知悉該校一直按《僱傭條例》及局方相關指引處理教職員假期事宜；包括校長在內的常額教師可根據《資助則例》放病假，有薪病假最高可累積至168天，如用罄便須放無薪病假；事假則分為有薪及無薪假，需事前向學校申請，前者每學年最多兩天。

局方續指，根據《資助則例》，法團校董會解僱教職員必須具充足理由並經合理程序，包括在法團校董會會議經多數校董批准，校方亦須就解僱個案通知局方跟進。

逾半校董通過罷免可辭退

有資深校長指涉事校長長年請病假，即使合法但不合情理，站在學生福祉及學校長遠發展，早應考慮辭職，否則受害的是學生。他又指辭退校長「絕對容易過教師，視乎辦學團體是否『出手』罷了」，因為法團校董會只要有足夠理據指校長不稱職，有過半數校董通過罷免動議便可以。

該校校長羅夔夔以短訊向本報回覆稱：「有關學校的問題，請向教育局查詢；有關本人的問題，由於涉及個人私隱，本人不便回應」。資料顯示，羅曾擔任中文大學香港教育研究所學校發展主任；並在現已「殺校」的旅港增城同鄉會兆霖學校，以及香海正覺蓮社佛教陳式宏學校擔任校長兩年；2013年擔任世界龍岡學校黃耀南小學校長至今，羅翌年至今仍是該校「當然校董」。