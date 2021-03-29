【本報訊】中聯辦控制的三聯書店2015年出版《「佔中」透視》，形容佔中是有外部勢力介入的顛覆運動，屬顏色革命；又指由資深傳媒人呂秉權牽頭成立的獨立評論人協會（評協）收美國資助，偏幫示威者等。評協要求三聯道歉及停止發佈相關文字不果，同年入稟控告三聯及筆名余非的作者關秀琼誹謗。案件擾攘近六年，高院昨為評協平反，裁定評協勝訴，禁止三聯及余非再發佈涉案誹謗文字，並須向評協賠償25萬元。評協發聲明歡迎判決，認為還評協公道，保持評協清譽。

評協聲明強調，一眾會員不為五斗米而折腰，只本着良知與風骨，獨立評論時政，秉筆直書，推動社會進步；重申評協2014年成立時，已表明不接受外來捐款，從沒有收取外國金錢，不受外國組織支配，經費全靠會員會費、稿費和講座等收益。三聯書店昨回覆傳媒查詢，指對裁決表示遺憾，會仔細研究判詞，並諮詢法律意見。

官：無作合理步驟核實

涉案誹謗段落分別在書本第58、111及112頁：其中58頁寫有「呂秉權……另一身分（份）是由美國NED資助的獨立評論人協會的成員。……親泛民立場鮮明，『佔中』期間選擇性地報導（道）事實，評論觀點偏幫『佔中』示威者。」第111、112頁則寫明「……中情局有『分店』，NED是其中之一。……NED，全名National Endowment for Democracy，表面上是非牟利機構，由美國國會撥款資助……自1995年起開始資助本港的反對派組織……」

評協指內容影射其會員是外部勢力的槍手，評論均帶有政治目的；被告辯稱兩段文字是獨立陳述，後者提及NED資助「反對派組織」，並沒指明是評協。

惟暫委法官許偉強認為，書籍提倡的要旨之一，是「佔中」是由美國政府策劃的顏色革命；假設「明理的讀者」會完整地閱讀書籍，當看到第58頁所講的NED資助評協，自然有興趣想知NED的背景，第111頁正正提供解釋。判詞指，從上文下理而言，令人覺得評協因收取NED錢而摒棄獨立，令人質疑它可否堅守核心價值，構成誹謗。

被告提出兩項免責辯護，其一是Reynolds Privilege，指文章已達負責任新聞作業標準；但法官反駁，被告沒作合理的步驟去核實資料來源、沒向評協作出求證，三聯董事總經理李家駒及關秀琼作供一方面稱沒資源作核實，一方面卻指內容不涉誹謗，毋須核實，自相矛盾。

其二是Qualified Privilege，被告稱在加深對佔領運動的社會政治研究方面，自己和讀者都有利益，涉及公眾利益。但法官指出，首先被告要在案中牽涉個人利益，而她是為了保障其個人利益而傳達有關言論，被告不能僅僅出於好奇或熱衷於某件事而成為辯解，因此同樣不接納此理據。

非故意不作懲罰性賠償

對於評協提出一般損害、懲罰性及加重損害賠償合共100萬元。法官指出，被告只是沒採取適合步驟核實資料來源，不構成故意或魯莽，不作懲罰性賠償；而加重損害賠償是針對原告的情感損失，不適用於公司個體。

判詞提到，至2017年11月24日，被告共出版了3,000本涉案書籍，其中1,080本已出售。法官考慮相關案例、原告的聲譽地位、被告的行為、誹謗的性質、所造成的影響等，認為適合的賠償為25萬元。

案件編號：HCA1438/15