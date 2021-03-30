政府昨日（29日）宣佈「修改」社交距離措施，其中包括4月1日開始重開泳池及泳灘，戲院、劇場及主題樂園亦會放寬入座率至75%，而香港迪士尼樂園就公佈，明日（31日）入園預約已經接近爆滿，暫停明日的即場購票安排；同樣4月1日重開的昂坪360則表示，會以電子派籌方法安排市民即場購票。

香港迪士尼樂園度假區發言人表示，樂園自明日起的長假期間（3月31日至4月7日）會連開8日，明日入園的單日預約名額已接近全數爆滿，將暫停當日的即場購票安排。樂園呼籲如欲於假期其餘日子到訪樂園的市民，請盡快於網上預約。

昂坪360以電子派籌安排訪客即場購票

早前維修的昂坪360亦將於4月1日重開，發言人表示，由於早前網上預售反應熱烈，預計即場購票人士可能需要預留時間輪候，屆時將以電子派籌方式安排。

昂坪360早前推出小童專屬票價優惠，公眾可在3月31日到官方網站預先訂票，即可享小童票一折優惠，以標準車廂僅11元、水晶車廂19元優惠票價乘搭來回䌫車；所有小童乘坐時須有成人陪同。而為減傳播風險，昂坪360會實施人流管制，盡量安排僅同行人士乘坐同一車廂；每卡車廂則減半載客量，以4至6人為限；每日亦會按情況設訪客上限人數，昂坪360提醒公眾可提早網上訂票，以免「摸門釘」。

食物及衞生局局長陳肇始昨日宣佈，容許泳池及泳灘於4月1日重開，而戲院、劇場及主題樂園亦會放寬入座率至75%，同時宗教聚會亦最快於31日起恢復。另外，陳肇始又指復活節長假期將至，擔心市民稍為鬆懈，疫情隨時都會反彈，故認為未有條件大幅放寬社交距離和入境管制措施。陳昨呼籲市民保持耐性，在復活節假繼續保持社交距離。

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