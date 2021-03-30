港台節目顧問團日前發公開信，指反對新任處長李百全上任後，屢次干預編輯自主，完全無視對港台編輯自主和新聞自由的承諾，意圖將港台貶為政府的宣傳機器，而非建構公民的平台。港台今日出稿反擊，指港台的編輯自主，「並非港台個別監製及編導自主」，再次呼籲各方尊重港台的編輯決定。

港台節目顧問團日前（27日）發公開信，指反對新任處長李百全上任後，連同助理廣播處長區麗雅，接連對港台電視部的節目內容進行整肅和清洗，包括要求事先過目節目內容、隨意抽起或調動節目、要求同事在製作節目初期，遞交建議書予編輯委員會審定、未有向員工解釋抽起節目原因、有高層疑因政府施壓而離職等。顧問團要求，李百全立刻解釋抽起節目原因，並取消送交編輯委員會預審節目計劃書的機制。

港台今日出稿反擊，內容大致與日前力數節目「六宗罪」的內容相同。港台指，處長甫上任已表示，將與港台管理團隊一起仔細研究及跟進有關報告，確保港台擁有一個作為政府部門以及公共廣播機構應有的良好企業管治。

港台再指，處長及港台高層管理人員於本月已成立「編輯委員會」，引入全新編輯管理機制，履行編輯責任。港台續指，管理層已透過不同渠道，向同事講解編輯會議的決定，未來亦會繼續這個安排，督導前線員工日後在製作節目時考慮相關因素，亦會加強員工編輯管理方面的培訓，讓他們進一步了解《約章》及《守則》中，有關節目必須持平、不偏不倚及真確準繩等要求。

港台反駁指，港台的編輯決定屬港台內部事宜，處長為港台的總編輯，為港台作最終編輯決定，又稱港台編輯自主，並非「港台個別監製或編導自主」，再次呼籲各方尊重港台的編輯決定。

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