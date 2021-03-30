18歲男生凌晨時分用噴漆在民建聯海報噴上「共匪仆街死」字句，被多名埋伏的警員制服，掙扎期間咬傷一名警員的手指，令警員手指流血。涉案男生早前在東區裁判法院承認刑事毀壞、襲警及拒捕三罪，主任裁判官羅德泉索取多份報告後，今日接納建議，判男生進入更生中心，另賠償400元予民建聯成員鍾明彰。

被告男生曾桓輝（18歲）被控於去年4月25日在柴灣雅麗閣外欄杆面向行人路方向，無合法辯解而損壞屬於鍾明彰的民建聯橫額，意圖損壞該財產或岡顧該財產是否會被損壞。他另被控於同日在雅麗閣外抗拒執行職責的警務人員，即警員10265，以及襲擊在正當執行職務的警務人員，即警員10852。

羅官判刑時指，被告面對嚴重的紀律問題，對於自己不喜歡的事項，會按照自己的方式處理。被告在案中事先帶同漆油作為犯案工具，其後被告又以暴力處理另一宗事件。根據被告年紀及整體報告建議，法官判處被告進入更生中心，以便得到適當訓練。

辯方今日進一步求情指，被告已真誠反省，並願意積極配合更生中心的規則及培訓，希望三項控罪刑罰同期執行。羅官留意到被告咬傷警員，問辯方在危險性及衞生方面可有補充；辯方大律師解釋，被告當時出於衝動，未知對方警員身分，其後已明白不應該用此方式施襲，慶幸案中並無令對方造成嚴重傷勢。

學校答應為被告保留學位

辯方上次求情稱，被告本質不壞，從求情信中可見被告礙於性格而不擅表達，加上思想不成熟，才作出如此衝動的行為。被告就讀的學校留意到被告即使有案在身仍堅持學習，答應會為他保留學位。

案情透露，去年4月21日至23日，柴灣區內有四張民建聯橫額被人用噴漆噴上「死共匪」等字眼。事主報案後，警方展開隱密行動調查，派人埋伏在海報附近。案發當日凌晨，警員看見被告利用噴漆在屬於鍾明彰的橫額上噴寫「共匪仆街死」字眼。四名警員上前試圖制服被告，兩名警員先控制其雙腿，而警員10265及10852則負責控制被告的上半身。

不過，被告不斷掙扎，大叫「有狗」、「手足救命」等語，並咬傷警員10852的兩隻無名指，令兩指分別有腫脹、流血及擦傷的情況。另外，警員10265的左前臂亦有流血，而被告的臉部及左大腿則出現紅腫。警方事後在被告身上搜出四罐噴漆、一對有漆油迹的膠手套、環保袋及帽子等。

【案件編號：ESCC2259/20】

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！