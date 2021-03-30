疫情爆發逾一年，已有過萬名病人康復，年輕病人一般病情較輕，但有失去味覺及嗅覺的後遺症，卻較出現肺炎等嚴重症狀病人多。香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅表示，瑪麗醫院約1,200名覆診的康復病人中，約10%人味覺及嗅覺受損。他們主要是20至50歲，病情較輕，其中約5%人失去五成至六成味覺及嗅覺功能，如分不出燒雞、燒鴨或燒鵝；當中更有約1%人失去九成味覺及嗅覺，連大便氣味也聞不到。瑪麗醫院與東區醫院耳鼻喉科正研究，以高劑量維他命A及香薰治療有關病人。

孔繁毅表示，於瑪麗醫院約1,200名覆診的康復病人中，約有10%人味覺或嗅覺受損，本身病情不嚴重，如沒有肺炎。之前在動物及實驗室研究已發現，病毒可入侵人的味覺及嗅覺神經細胞；相信因部份人受影響神經細胞範圍較大，味覺及嗅覺受損程度也較嚴重。

在該10%人中，約5%人於康復後3至6個月，仍失去五成至六成味覺及嗅覺不能自行康復，如分不開燒雞、燒鴨及燒鵝的味道，要很濃烈的香水或咖啡味等才聞到。其中有約1%人失去九成味覺及嗅覺功能，連大便氣味也聞不到，「影響到平時食嘢咩都無味，好唔方便，影響生活質素」。

瑪麗醫院與東區醫院耳鼻喉科合作研究，以高劑量維他命A及香薰治療。研究目標召募80名病人參加，隨機分為三組，其中一組接受為期兩周的高劑量口服維他命A加香薰治療，另一組只以香薰治療，餘下一組用安慰劑。以往有研究顯示，維他命A有助神經線加快康復，故今次用於試驗是否對味覺及嗅覺神經也同樣有效。病人需每周三次返回耳鼻喉科門診，接受聞香薰治療，希望可刺激嗅覺。因研究仍未完成，暫不便透露香薰具體成份。

研究目前召募了40人，其中一名20歲大學生原來差不多失去100%味覺及嗅覺，經過兩周高劑量維他命A加香薰治療後，已恢復七成味覺及嗅覺功能；磁力共振檢查顯示味覺及嗅覺神經有訊號，證明正康復中。

但部份人不需治療可自行痊癒，如一名調酒師病情屬中度，失去味覺後影響工作，不過約3個月後自然慢慢痊癒。對於為何有病人可自行康復，仍在研究中。

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