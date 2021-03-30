將來的特首選舉委員會人數雖擴大至有1,500人，但選民基礎卻大幅倒退。人大常委會的決定廢掉現時117個區議員產生的議席外，除了大舉引入分區委員會、滅罪委員會、防火委員會等外，更加內地港人團體代表和全國性團體香港成員代表，而獲任為分區委員會的委員，不少是在2019年區選中落敗的建制派，北京顛倒香港選舉制度下，「輸都變贏」。

現時分為4大界別選委會，日後會新增一界別即有5大界別，每個界別300人。現時第4界別中的立法會和鄉議局分組大致不變，但目前有57席的港九區議會，及有60席的新界區議會被完全消滅，取而代之的是有76席的港九分區委員會、滅罪委員會和防火委員會代表，以及有80席的新界分區委員會、滅罪委員會和防火委員會代表，共有156人，佔選委會逾一成比例。

有關委員會成員一律由港府委任，不似被政府排拒的區議員般有民意認受性。而以往建制派把持區議會時，當局間中或會委任個別民主派人士到這些委員會，在任區議員也有機會獲委任。前年民主派在區議會選舉中大勝後，當局作為報復，大舉委任在選舉中落敗的建制派人士，並踢走大部份在任民主派區議員，使這些委員會儼如落選建制派俱樂部。

全國婦聯、青聯、僑聯、工商聯料入圍

新的選委會第4界別更引入有27席、名為「內地港人團體代表」，但人大常委會的決定未有透露更多有關這分組的詳情。至於目前屬選委會第4界別的港區人大和全國政協，則被撥到將來新增的選委會第5界別。

人大、政協撥歸選委會第5界別後，議席數目略有增加。人大常委會的決定指，人大政協合共有190席，若維持全部36名港區人大代表都成為選委的話，則全國政協的選委議席，會由現時51個大幅增至154個，雖然未包括全部202名港區全國政協委員，但經已包含了很大部份。

選委會第5界別有人大政協分組外，還新設有110席的全國性團體香港成員代表分組。人大常委會未有闡明有關分組來自哪些團體，不過早前已有消息指，全國婦聯、青聯、僑聯、工商聯等中共組織均榜上有名。

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