人大全票通過閹割香港選舉的兩項修訂，民主派參政空間大減；基本法委員會前委員、北京大學學院教授饒戈平則在《紫荊》撰文指，自從頒佈《國安法》和修改本港選舉制度下，香港掀起一場「政治颶風」，雖有助打擊「反中亂港勢力」，但提醒各界在此形勢下有必要保持理性、避免「矯枉過正，過猶不及」，要為溫和反對派「建立溝通的機制與平台，保留合法的政治空間」。

饒戈平在文章指出，人大接連作出大兩決定包括制定《國安法》及完善香港選舉制度，反映北京有意掃除香港的安全隱患及「政制痼疾」，確保全面、準確貫徹「一國兩制」的發展方向，解決社會深層次問題，更形容是「人們期待已久、眾望所歸的」。

饒戈平續指，隨著《國安法》頒佈及北京修改本港選舉制度，已在香港掀起一場「政治颶風」，形成對「反中亂港勢力的摧毀性打擊」，有助香港政治版圖呈現出更有利於愛國愛港力量的調整組合，但他提醒，在現時政治風向傾向一邊倒的形勢之下，有必要「保持清醒理性頭腦、要借鑒、吸取歷史經驗教訓，防止出現一種傾向掩蓋另一種傾向的情形，避免矯枉過正、過猶不及」。

他指在全面落實《國安法》的同時，要理解和尊重香港資本主義制度，維護香港的多元社會，保障港人權益，要統籌和兼顧各階層利益，包括與本港溫和理性的反對派建立溝通平台，「特別是應實心實意做好溫和反對派的工作，真正建立起同他們對話、溝通的機制與平台，為其保留合法的政治發展空間」，出現「求同存異的政治和諧」。

饒稱，北京對港落實全面管治權是貫徹「一國兩制」和《基本法》的必要條件，相信中央會依照憲法和《基本法》辦事，會充分尊重、保障香港高度自治權，指中央既「不會空置職守，也不會越俎代庖」，而是盡力充當好「一國兩制」的主導者、實施者和守護者角色。

劉慧卿：從來贊成溝通 但必須要有意義

民主黨前主席劉慧卿則指，自己從來贊成溝通，但認為溝通必須要有意義，「如果你（北京）嘅溝通，只係叫我支持哂你啲嘢，叫我走去做個花瓶，甚至係去參與一啲嘢，令我都覺得都無乜尊嚴，香港巿民亦都唔贊成嘅，咁我搞嚟做乜嘢？」

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