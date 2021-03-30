2018年11月本港發生首宗女警開槍案，年近六旬建築雜工被指向一對軍裝男女警揮舞鎅刀，遭女警開槍射中左腹。事後須坐輪椅的雜工經審訊後，今被裁定兩項企圖蓄意傷人罪名成立。法官陳廣池裁決時表示，慶幸案件在香港發生，否則若是在其他國家，「被告大有可能被當場槍殺」。陳官主動下令為被告索取心理專家報告，並押後案件至4月23日判刑，其間被告須還柙候判。

被告周景登（57歲）早前自辯稱，案發時為建築雜工，當日帶同「架生」乘搭港鐵上班，抵達港鐵深水埗站時，有警員要求他出示身份證。他打開背囊欲拿出錢包時，鎅刀從背囊中跌出。他遂將背囊放在地上，並欲拾回鎅刀，女警隨即向他左腹開槍。事發後，他已不能再步行。

法官陳廣池今裁決時指出，被告作供時先稱將錢包放在後褲袋，及後改稱放在背囊內。陳官相信前者才是事實，與警員說法脗合，故被告從背囊取出錢包的說法「不攻自破」。陳官亦信納所有警員的證供，指他們的說法脗合閉路電視片段內容。

陳官續指，他不相信警員會單單因一把鎅刀而擎槍或開槍，更突然評論謂：「案件喺香港發生，而唔係喺其他國家發生，否則被告大有可能被當場槍殺。」惟陳官未有明言「其他國家」所指為何。

陳官續指，雖然警員可以使用胡椒噴霧或警棍，但案件重點在於被告有否干犯控罪，而非警方有否使用適當武力保障自己或他人。

官指被告漠視警告 女警開槍可以理解

陳官又認為，不論從哪個角度切入，被告近距離揮舞鎅刀，都是企圖施襲，不能成功傷害警員並非抗辯理由。陳官最後指出，女警擎槍警告後，被告竟繼續向她衝前，故她開槍實屬可以理解的行為，強調鋒利的鎅刀可對他人造成嚴重傷害，裁定被告面對的兩罪成立。

控方透露，被告有一項襲警的定罪紀錄，當時被判處監禁7天。被告又稱患有適應障礙，下肢持續麻痺，現時無業，居於一所護老院。

開槍女警袁嘉穎早前聆訊時供稱，被告舉起鎅刀衝向她時，她曾按住槍柄，並警告被告放下武器；但被告沒理會，更繼續走近她。袁稱當時感到生命受嚴重威脅，開槍是因「別無他法」。

不過，袁在盤問下同意警方經調查後得悉，被告既不是非法入境者，身上也沒有違禁品。袁亦稱當時另有配備胡椒噴霧、伸縮警棍和手銬等裝備。

【案件編號：DCCC348/20】

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