【本報訊】港台步入黑暗時代，廣播處長李百全上任後全力整頓港台，連番抽起或停製王牌節目。據悉，最新受害者是原定昨晚8時播出的《鏗鏘集》，該集探討中大學生會內閣「朔夜」及理大學生會當選情況，接受訪問者亦已包括建制人士，惟昨早仍突遭抽起。另一王牌清談節目《五夜講場》亦遭「毒手」被叫停製作，港台內部流傳有管理層形容節目是「黃絲大本營」，但高層未有說明暫停製作原因。

港台至今有至少九集節目被抽起，原定昨晚8時播出的《鏗鏘集》題名為「青春的一場修煉」，內容探討反修例運動後，大學學生會當選及「接莊」情況。製作人員訪問已辭職的中大學生會內閣朔夜和理大學生會新內閣，記錄他們參選到當選過程。朔夜曾被左派輿論攻擊涉港獨，中大發聲明割席，朔夜閣員最終總辭。

改播廖啟智節目 員工斥抽死人水

據悉，該集《鏗鏘集》片段昨已準備就緒，製作人員早上為節目錄製旁白時，遭李百全突然通知抽起。港台改播11年前的舊節目《沒有牆的世界》，該集由剛因胃癌病逝的演員廖啟智主演。《鏗鏘集》傍晚亦在fb宣佈停播決定。有港台中人批評李百全做法是「不斷抽死人水」。

節目平衡了不同立場人士，包括訪問中大校董、民建聯立法會議員劉國勳和新民黨立法會教育事務委員會成員容海恩等建制派人士，回應大學學生會角色和定位。有港台員工透露，李百全已看過製作團隊提交該集的書面計劃書，隨後團隊才繼續製作。有港台中人指至今未有人交代抽起節目原因。

至於已開拍新一季的清談節目《五夜講場》，據悉亦被李百全叫停製作，直至管理層審批通過。該節目2017年首播，大獲好評，涉及哲學、歷史、社科、文學和科學五個範疇。港台內部流傳，有管理層形容節目是「黃絲大本營」，但高層未有說明暫停製作原因。

而港台節目《港食力》主持、無綫新聞前主播黃大鈞昨亦在fb發帖，指收到通知，《港食力》不會開拍第二季，估計因節目「體裁可能比較敏感」所致，又指若主持時失去言論自由，「有軀殼（節目）都冇用」。《港食力》去年11月起播放，最後一集邀請身兼柴灣起動成員的東區區議員蔡志強，談論港人在國安法下變得不敢發聲。

「係咪連記錄事實都容忍唔到？」

港台昨晚發稿承認抽起原定3月7日播放的《香港故事：疫行者》、3月11日播放的《議事論事》，以及昨日播放的《鏗鏘集》。港台羅織節目的「五宗罪」，指節目對人大修改香港選舉制度和國安法等有不準確的描述；有節目可能牴觸法例或通訊局業務守則；有節目只陳述單一方面立場；有節目內容絕大部份側重某一方立場人士的言論；有節目片面地報道受訪者面對的處境，但沒交代事情前因後果等。港台強調港台編輯自主，籲各方「尊重港台編輯決定」。

香港電台節目製作人員工會質疑，港台回應未有具體交代節目是用語、受訪者言論，還是畫面出問題，亦未有實例。工會又質疑有編輯會議成員未看過相關節目已「落刀」，亦有已提交製作綱要的節目被抽起，港台亦未有交代明顯涉封殺帶某政治立場的演員而抽起節目的原因。

中大學生會前會長林睿晞對節目被抽起感震驚，稱訪問主要談及他們參選時個人感受，甚少涉及政治立場，反問港台管理層「係咪連記錄事實都容忍唔到？」理大學生會會長胡偉權表示，受訪內容大多圍繞參選學生會原因，形容製作團隊發問時顯得很小心。

「朔夜」聲明指港台以政治目的干預編採自主，侮辱港台人員，更剝削港人知情權。《五夜講場》主持鄧正健對節目被停感憤怒，但並不意外，「政權容不下清談節目，不是他們專制，而是他們害怕」。

商經局局長邱騰華昨出席有關最新社交距離措施記者會，未回應有否參與兩個節目被抽起或停製的決定。

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