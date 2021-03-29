落馬洲濕地是香港的雀鳥天堂，近月當地發生大規模倒泥，破壞範圍逾萬呎。有當地寮屋戶投訴，泥頭倒在家門前，更收到地主「茂宏國際有限公司」的信件要求遷走。記者發現，茂宏發信地址就是上市公司九龍建業（0034）和保利達（0208）總部，兩間公司主席柯為湘有「澳門李嘉誠」之稱。九龍建業的總部代表向記者承認，茂宏是九建的子公司，但九建其後書面回覆本報，就否認茂宏是其子公司。

落馬洲濕地錄得逾260種雀鳥，佔全港紀錄的一半，亦曾經單月錄到300隻黑臉琵鷺到訪，生態價值極高。但落馬洲管制站西面、惇裕路旁的魚塘近月出現大規模倒泥，本報收到影片顯示，有泥頭車將泥頭和建築廢料傾倒在魚塘邊。根據分區計劃大綱圖，有關地段屬於「綜合發展及濕地改善區」，未獲城規會批准，不得填土或填塘，而城規會並未收到相關申請。

Abdul Hameed一家三口住在魚塘邊一間寮屋近十年。他指，部份泥頭甚至倒在家門前，花園的圍欄、洗手間更遭鏟走，質疑地主用倒泥逼遷，「佢自己就話整路，佢就整到我無路走……廁所佢都拆埋喇，我廁所都無得用」。3月初Hameed收到地主茂宏的信件，信中稱已將土地租予新金山有限公司，要求他在3月底前搬走，否則會採取法律行動。

茂宏的信件留下發展商線索，發信地址是旺角始創中心23樓，即九龍建業和保利達集團總部。兩間上市公司主席是柯為湘，柯在澳門從事地產起家，有「澳門李嘉誠」之稱。記者代Hameed到九建總部查詢信件真偽，總部派一名男代表見面，承認茂宏是九建旗下子公司，公司早前將魚塘租予新租客，又否認涉及倒泥，「呢啲唔係泥嚟，呢啲係木碎加埋馬屎，係啲肥料，我呢個用嚟混埋其他田壆用嚟種嘢。」

九建代表承認，曾發信要求Hameed搬走，聲稱Hameed聯結黑社會鬧事，「佢哋要玩嘢呢無問題嘅，你哋要call城規都無問題嘅，總之我哋唔會容許呢啲咁頑劣租客喺度搞搞震。」他指控Hameed另有公屋單位，又曾縱火破壞土地。Hameed澄清，公屋單位是前妻居住，自己近十年與現任妻子、女兒住在寮屋。此外，寮屋地點偏僻，倒垃圾不方便，有時會燒掉積累的垃圾。

九龍建業其後書面回覆本報，指經查證後，茂宏國際有限公司並非九建之附屬公司，未能就查詢回覆。翻查九建年報，附屬公司名單的確未見茂宏，但茂宏的董事周小寶與柯為湘的關係有迹可尋。周小寶現任「保添投資有限公司」董事，根據九龍建業2012年一份公告披露，保添曾出售物業予九建，又指保添是「保利達控股實益」全資擁有，而柯為湘及其家族成員最終全資擁有「保利達控股」。

此外，周小寶亦曾任亨達亞太（投資）諮詢有限公司董事一職，該公司的股東是亨達投資有限公司，柯為湘就是亨達投資的董事。亨達亞太在2014年宣佈解散。

根據規劃署回覆《蘋果》資料，茂宏過往在涉事魚塘屢有違例發展。2015年違例填塘及填土，規劃事務監督要求業主把土地復原。由於業主未能於限期前復原，2018年被法庭判罰80萬元。2019年，茂宏再將魚塘違法變作放置貨櫃、工場及泊車，署方再要求業主再把土地復原。

不過，今次倒泥活動卻未觸動部門執法。規劃署指，3月18日派員視察，初步沒有發現有懷疑違例挖土及填塘工程，又指現場堆積並非泥頭，而是「乾草堆」。就本報提供倒泥影片，署方表示會繼續跟進，若有足夠證據證明上述地點屬違例發展，會採取適當的執行管制行動。

環保署引用地政總署紀錄，指涉事地段近期進行魚塘保養工程，署方曾派員到場巡查，沒有發現違反《廢物處置條例》或其他環保條例的情況。署方已去信提醒該地主，如有其他人士在該處進行建築廢物堆填活動，必須通知署方，經確認後方可進行。

查冊顯示，茂宏除了持有落馬洲魚塘地段外，亦持有南生圍的地皮，2019年底茂宏向城規會申請在南生圍東成里興建3,848單位的住宅項目，城規會下月30日就會審議。此外，茂宏亦於元朗上竹園一帶持有10萬平方呎土地，有關土地現時作倉地用途。

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