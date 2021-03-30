中大校友捍衞院校自主關注組（關注組）早前發起校友聯署，要求中大校友評議會常務委員會（常委會）召開特別會員大會，討論校方停向中大學生會提供場地、行政支援及代收會費等議題。惟常委會昨（29日）以討論內容或違《港區國安法》為由，拒絕召開特別會員大會。關注組指常委以國安為由拒絕開會是「狐假虎威」，做法亦違章。關注組呼籲校友踴躍參加4月的周年大會，向常委會追究。

中大校友評議會常務委員會昨書面回覆中大校友捍衞院校自主關注組時稱，關注組的提案內容涉及早前當選後辭職的學生會內閣「朔夜」其參選宣言、政綱內容和受訪時之言論，討論相關內容有可能違法及影響大學聲譽。常委會又稱，關注組的提案超越校友評議會的法定職能，故不接納關注組要求召開特別會員大會討論並就其提案作出表決的要求。

關注組今發公開信詳細反駁常委會的拒絕理由。關注組稱，根據《香港中文大學條例》，校友評議會的權力及職能包括討論任何有關大學之事項；提案內容與校方處分學生會及和政府聯繫有關，屬大學管治及大學權益事宜。

關注組更狠批常委會以「國家安全」為由拒開特別會員大會，是「狐假虎威，借國安之名作『尚方寶劍』，打開評議會禁止討論校政的先例」，常委會此舉形同助長學校管理層一言堂的印象。

提案發起人、關注組成員馮家強表示，對常委會的回應感到匪夷所思，斥常委會以國安為由，迴避討論對校方對學生權益影響深遠的政策。馮續表示，關注組召開特別會員大會的用意正是希望就事件持正反意見的校友均能就事件提出看法，不認為此舉會導致評議會違反法例。

馮又稱，由於常委會的決定涉及違章，關注組正諮詢法律意見，不排除以司法覆核挑戰常委會的決定。他亦呼籲所有中大校友踴躍參與4月底的周年大會，向常委會追究違章行為。

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