【本報訊】港島區於前年11月2日爆發警民衝突，其間灣仔一名男文員被指背囊藏雷射筆，早前否認在公眾地方管有攻擊性武器罪受審。裁判官崔美霞昨裁決指，案發時警方已施放多枚催淚彈驅散示威者，但被告未有帶同涉案雷射筆離開，反而逗留在現場，反映他明顯意圖與警方發生衝突，並且打算使用雷射筆傷人，昨日裁定他罪成。崔官將被告還柙至下月12日求情及判刑，其間為他索取背景報告，並且表明開放所有判刑選擇。

辯方指，被告冼詠倫（33 歲）將涉案雷射筆放在背囊內，並沒打算使用，其背囊內的10張八達通卡、兩支生理鹽水、13個頸套、一個防毒面具及護目鏡等，均是防衞用品。

稱防衞不用帶防毒面具

惟崔官認為，有關物品明顯用來掩飾身份，若只為了防衞，根本不用帶防毒面具及13個頸套；被告於衝突發生數小時後，仍未有攜同上述裝備離開現場，反映他有意圖與警方發生衝突。

對於辯方稱被告攜帶上述裝備，並不代表他可預見現場會發生衝突，崔官亦表明不同意，直指當時警方已施放多枚催淚彈驅散示威者，被告卻在現場攜有涉案雷射筆，唯一不可抗拒推論便是用作傷人。

崔官亦不認同辯方所指，案發時被告身邊並無警員身處雷射筆的射程範圍內，稱案例表明只要被告將雷射筆視作傷人工具，那麼它便是攻擊性武器，不用證明被告確實用以傷人。崔官又指，涉案雷射筆的筆身印有警告字眼，表明會傷害眼睛，認為被告必然了解其性質，故裁定他罪名成立。

案件早前審訊時，拘捕及制服被告的兩名警員均供稱，被告被制服時多次掙扎，但播片後，兩人均未能從片段中指出相關掙扎畫面。

案件編號：ESCC1655/20